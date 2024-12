Cor 20 agosto 2022 Con Rkomi, sul palco l´algherese Giulio Il concerto di questa sera con Rkomi sarà aperto da un giovane artista algherese: Giulio Salvatori, in arte Giulio, accompagnato da Dj Martan. Le sue parole in vista del debutto



ALGHERO - E' in programma per la giornata di oggi - sabato 20 agosto, dalle ore 21, l'attesissimo show di Rkomi sul palco dell'anfiteatro "Ivan Graziani". Il concerto, che rientra nel programma #Algheroexperience predisposto dalla Fondazione Alghero insieme ai partner Shining Production e Ragazze Terribili, sarà aperto da un giovane artista algherese: Giulio Salvatori, in arte Giulio. Al cantante e produttore, che sarà accompagnato sul palco da Dj Martan, abbiamo fatto alcune domande per farlo conoscere al pubblico in vista del debutto.



Giulio, sei pronto per salire sul grande palco dell'anfiteatro Ivan Graziani?

«Ciao! Essendo la prima volta che porto le mie canzoni su un palco, devo dire che sono molto emozionato ma al tempo stesso impaziente di vedere come andrà… a giudicare dalle prove sono fiducioso».



Quanti brani andrai a eseguire e quale genere proponi?

«La scaletta che ho pensato è composta da 5 brani che vanno a coprire più generi: dalla disco music, al rap (genere che mi ha dato i mezzi per maturare molto la mia scrittura e canalizzare la mia creatività), per arrivare a un pezzo che suonerò con la chitarra».



Quali sono i tuoi principali riferimenti musicali e in generale artistici.

«Devi sapere che è da quando sono al mondo che sono spinto da una forte curiosità, soprattutto sul campo artistico, la quale in tutti questi anni mi ha costretto ad approfondire e scoprire molti artisti tra di loro molto diversi, ma che mi hanno tutti insegnato qualcosa… provo a fare qualche nome: Michael Jackson, Lucio Battisti, Jovanotti, i Queen, i Beatles, Adriano Celentano, Marracash, Guè, Kanye West… Pensandoci bene aggiungerei anche i classici Disney alla lista delle opere che mi han cresciuto e formato a livello artistico».



Hai dei particolari auspici o sogni riguardo il tuo percorso musicale?

«Per me creare musica, scrivere, ideare sono ormai tra i bisogni più preponderanti della mia quotidianità, e sarebbe un sogno per me trasformare questa mia necessità in un lavoro. Quello che mi piace della musica è che è il modo più sublime per toccare le corde emotive della gente, e questo non ha prezzo… per quanto riguarda i miei obbiettivi non mi va di esplicitarli in pubblico, credo per una questione di scaramanzia… basti sapere che sono enormi».



Per chiudere, hai qualcosa da dire al pubblico che attende con trepidazione il concerto?

«Beh penso di potermi autoproclamare uno di quelli che attende maggiormente quel concerto per ovvi motivi, e sono sicuro che sarà una serata magica… d’altronde, essendoci bella musica, come potrebbe non esserlo?»