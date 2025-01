S.A. 26 settembre 2022 Concerto alla Basilica di San Gavino Martedì 27 settembre in scena il coro tedesco fondato nel 2016 da Giovanni Solinas, organista algherese (Kantor) della chiesa di San Cornelius a Dülken (Germania) e direttore artistico della casa discografica Motette Psallite Verlag di Düsseldorf



PORTO TORRES - La Basilica di San Gavino apre le porte al concerto del Projektchor St. Cornelius di Viersen-Dülken, il coro tedesco fondato nel 2016 da Giovanni Solinas, organista algherese (Kantor) della chiesa di San Cornelius a Dülken (Germania) e direttore artistico della casa discografica Motette Psallite Verlag di Düsseldorf. Martedì 27 settembre alle 20.15 salirà sul sagrato della basilica romanica a Porto Torres in veste di direttore d’orchestra accompagnato da Teodor Yakymyshyn, contralto, Valentin Ruckebier basso e Judith Bothe, organo, per proporre al pubblico il repertorio sinfonico per coro ed orchestra dedicato al compositore tedesco Mendelssohn e al musicista russo Alexander Gretchaninov. Un viaggio musicale, un invito alla pace tra splendide voci e le note suggestive dei brani “Gloria” e “Kirie”. L’evento inserito nel programma di Musicando per la città è organizzato dall’associazione Musicando Insieme.



Dopo la lunga pausa dovuta alla pandemia il coro ha ripreso la sua attività ed il 12 settembre scorso ha eseguito in prima assoluta il Corona-Requiem per coro, basso solista, organo ed orchestra, del giovane compositore tedesco Marc Vogler. L’opera musicale è stata dedicata a tutte le vittime della pandemia e il progetto, estremamente importante data la sua aderenza al momento storico in cui ci troviamo, ha trovato un supporto straordinario da parte dell’orchestra Niederrheinische Sinfoniker in tutta la sua formazione al completo. Giovanni Solinas ha studiato presso il Conservatorio di Sassari con i maestri Stefano Curto (pianoforte) e Adriano Falcioni (organo e composizione organistica). Durante gli studi ha ricoperto l’incarico di organista presso la Cattedrale di Santa Maria ad Alghero.



Ha frequentato numerose masterclass per pianoforte con docenti di fama internazionale come Aldo Ciccolini e organo con Klemens Schnorr. Nel settembre 2020 consegue in Germania il titolo di Kirchenmusik presso l`Hochschule “Robert Schumann” di Düsseldorf. Quest’anni ha partecipato ad un pellegrinaggio musicale sostenuto dal Goethe Institut, dal titolo “Fietsen für Frieden” (Pedalare per la pace). Percorre più di 1.700 chilometri in bicicletta e tiene diversi momenti musicali lungo il percorso tra la Germania, Svizzera ed Italia, come ad esempio nella Cattedrale di Pisa, nella basilica di San Pietro della Città del Vaticano. Recentemente è stato eletto presidente dell'Associazione "Kultur Centrum Niederrhein e.V."