Al Mut l’esibizione del Corollario di Padova

STINTINO - Il 15 Ottobre 2022 il MuT ospiterà il Corollario, il Coro giovanile nato nel 2015 per iniziativa di alcuni studenti di Matematica dell’Università di Padova. L’evento organizzato da Absentia APS inizierà questo Sabato alle 19:00 nelle sale del Museo della Tonnara di Stintino e vedrà l’esibizione musicale di circa 30 componenti del Coro per una delle tappe del Tour in Sardegna. Il Tour inizierà il 14 Ottobre ad Alghero ed a Sassari, il 15 Ottobre a Stintino e l’ultima tappa a Porto Torres il 16 Ottobre. Una delle ultime apparizioni del Corollario è stata per l’inaugurazione dell’800° anno accademico dell’Università degli Studi di Padova alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il Corollario è nato nel 2015 grazie all’iniziativa di un gruppo di studenti del Dipartimento di Matematica dell’Università di Padova. Il nome del gruppo è stato scelto come gioco di parole: oltre all’evidente assonanza con la parola coro, un corollario, in matematica, è qualcosa che discende logicamente da un teorema appena dimostrato. In tal senso, il Teorema del Corollario afferma che con la musica si crei l'amicizia, e, viceversa, con l'amicizia si possa fare tanta buona musica. In questo, l’attività del coro ne vuole essere una tangibile e continua dimostrazione.



Diretto fin dalle sue origini da Nunzio Borra, il Corollario ha accolto nel suo organico più di 100 coristi afferenti a diverse Scuole e Dipartimenti dell’Ateneo, e ad oggi ne conta circa 40. Il Corollario è da sempre profondamente legato alla realtà universitaria patavina: ha partecipato alla Rassegna dei Cori Universitari dal 2016 al 2019, ai concerti d'inizio e fine anno accademico organizzati dal Circolo Musicale di Torre Archimede e ad eventi destinati a studenti e studentesse dell'Università di Padova come l’evento “Donne e Matematica” e la “Giornata internazionale dei diritti umani”. Nel 2022 ha partecipato a diverse iniziative per i festeggiamenti degli 800 anni dell'Università degli Studi di Padova: ha contribuito alla realizzazione del video promozionale del Tattoo Wall di Milo Manara per il centenario degli Istituti Anatomici; ha aperto la cerimonia di inaugurazione dell'800° Anno Accademico cantando l'Inno degli Italiani e l'Inno alla Gioia alla presenza, tra gli altri, del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella; ha cantato al termine di una lectio della medaglia Fields Alessio Figalli tenutasi in occasione degli eventi per i 100 anni dell'UMI - Unione Matematici Italiani.



Dal 2018 il Corollario organizza il festival “Musica e/è Scienza”, l'iniziativa che meglio ne riassume e promuove i valori e gli scopi. Ogni anno, seguendo un filo conduttore specifico, si approfondiscono e diffondono le profonde relazioni tra scienza e musica. Il festival nel tempo ha raccolto il patrocinio di diversi dipartimenti dell’Università di Padova, ha coltivato collaborazioni con molte associazioni del territorio, e visto la partecipazione di numerosi professionisti sia del campo scientifico che musicale. Ha preso parte a iniziative solidaristiche e di utilità sociale, tra cui “Cities for Life” - evento mondiale contro la pena di morte, “Universitari in Coro” - raccolta fondi per l’orfanotrofio La Crèche di Betlemme - e all’iniziativa “Lunga notte delle chiese” - in collaborazione con la Diocesi di Padova, il Centro Universitario Padovano e Medici con l’Africa-CUAMM.



Tra il 2021 e il 2022 ha inoltre partecipato alla 40^ Rassegna dei Cori Padovani e al 41^ Festival Internazionale della coralità “Venezia in Coro”, organizzati da ASAC Veneto, e all'iniziativa “Anime Verdi” e al Festival “Nodi”, promossi dall’Ufficio Progetto Giovani del Comune di Padova. Nell’ottica di incontro e condivisione con altre realtà corali, ha realizzato alcuni scambi corali: nel 2017 a Torino in collaborazione con il Polietnico; nel 2019 a Trieste, partecipando alla rassegna corale “Incontri tra le Note” organizzata dal Coro Alpi Giulie; e nel 2021 ad Arta Terme (UD), ospite del Coro Giuseppe Peresson. Infine nel 2022, nell’ambito del festival Musica e/è Scienza, ha organizzato e partecipato ad una Masterclass con il M. Silvana Noschese, e ha ospitato a Padova il Coro Giovanile Il Calicanto diretto da Silvana Noschese. Il repertorio del coro spazia dalla polifonia classica a quella contemporanea, sia sacra che profana; dal popolare al vocal pop, eseguendo anche arrangiamenti ed elaborazioni originali.