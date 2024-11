G.P. 1 febbraio 2023 La Sardegna saluta la neve



Dopo le gelate delle ultime settimane in Sardegna tornano temperature decisamente più miti. Per adesso ancora la gente gioca con la neve che diventa arte, come è successo a Tonara Dopo le gelate delle ultime settimane in Sardegna tornano temperature decisamente più miti. Per adesso ancora la gente gioca con la neve che diventa arte, come è successo a Tonara • Leggi la notizia integrale su Alguer.cat