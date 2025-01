S.A. 2 agosto 2023 Bando da 2,5 milioni per cooperative La domanda di contributo telematica (DCT), potrà essere presentata a partire dalle ore 10:00 del 24 luglio 2023 ed entro le ore 23:59 del 4 agosto 2023



CAGLIARI - L’assessorato regionale del Lavoro ha pubblicato l’Avviso pubblico per la concessione di contributi per le associazioni cooperativistiche per il 2023. Ad annunciarlo l’assessore del Lavoro, Ada Lai, che si dice «soddisfatta per un intervento a sostegno di un settore fondamentale per l’economia regionale. Il settore cooperativo - afferma Lai - in Sardegna è un modello virtuoso in un’ottica sociale, non solo nell’assistenza e nell’inclusione sociale, ma anche in diversi settori produttivi, nei servizi alle imprese e alle persone. La Regione anche per il 2023 conferma il suo impegno nel sostenere il comparto».



Il Bando, rivolto alle associazioni cooperativistiche, giuridicamente riconosciute ed operanti in Sardegna, ha una dotazione finanziaria pari ad euro 2.500.000,00. La domanda di contributo telematica (DCT), potrà essere presentata a partire dalle ore 10:00 del 24 luglio 2023 ed entro le ore 23:59 del 4 agosto 2023, esclusivamente utilizzando l’apposito applicativo SIL, reso disponibile dalla Regione Autonoma della Sardegna.



Le richieste di chiarimenti sulle disposizioni dell’Avviso potranno essere inoltrate all’indirizzo e-mail lav.coopl5@regione.sardegna.it. Alle richieste di chiarimento verrà data risposta in forma anonima a mezzo pubblicazione di appositi “chiarimenti” (FAQ) sul sito www.regione.sardegna.it sul sito www.sardegnalavoro.it nella pagina relativa all’Avviso pubblico in oggetto, al fine di garantire trasparenza e par condicio tra i concorrenti.



Nella foto: l'assessore Ada Lai