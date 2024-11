Cor 9 novembre 2023 Alghero: Camion gru travolge una bidella Una collaboratrice scolastica del Liceo Manno di Alghero muore investita da un mezzo pesante, in prossimità della piccola rotatoria di Piazza Sulis. Sul posto forze dell´ordine, vigili del fuoco e 118. Le immagini dei soccorsi



ALGHERO - Tragedia poco dopo le 12.30 di questa mattina (giovedì) nel centro di Alghero. Una donna di 61 anni, Caterina Mariani, collaboratrice scolastica presso l'istituto Classico G. Manno, è stata travolta da un mezzo pesante, una gru con cestello telescopico che transitava in Piazza Sulis. La donna è morta sul colpo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale vigili del fuoco e i carabinieri. Chiusa per diverse ore la viabilità. È stato disposto il sequestro del mezzo mentre il corpo della donna è stato trasferito nell’Istituto di medicina legale.







ultimo aggiornamento ore 16.30