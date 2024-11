Cor 10 novembre 2023 Testa in acqua, macabro ritrovamento Ad accorgersi del cadavere e chiamare i soccorsi un pescatore. La vittima è un 43enne. Sul posto i militari della capitaneria di porto di Alghero che seguono le indagini e i carabinieri. Al momento non si esclude alcuna ipotesi. Le immagini



ALGHERO - E' giallo ad Alghero dove nella mattinata odierna (venerdì) nel porto turistico è stato ritrovato il cadavere di un 43enne. La vittima è Mario Giuseppe Delrio, con problemi legati al mondo della tossicodipendenza, già noto alle forze dell'ordine. Secondo le prime indiscrezioni il corpo aveva le cime di ormeggio attorcigliate alle gambe e la faccia in acqua. Ad accorgersi del cadavere e chiamare i soccorsi un pescatore che aveva la barca ormeggiata nello stesso pontile. Sul posto i militari della capitaneria di porto di Alghero che seguono le indagini e i carabinieri. Al momento non si esclude alcuna ipotesi.