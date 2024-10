S.A. 24 gennaio 2024 Allo Ied Cagliari sabato c´è l´open day Il 27 gennaio l’Open Day a Villa Satta, sede IED di Cagliari. Cinque workshop dedicati ai corsi triennali in Product, Media, Fashion e Interior Design e Design della Comunicazione, per far conoscere ai futuri designer, giovani studenti e professionisti, tutte le offerte formative e cimentarsi nelle attività pratiche con i docenti IED



CAGLIARI - Il 27 gennaio l’Open Day a Villa Satta, sede IED di Cagliari. Cinque workshop dedicati ai corsi triennali in Product, Media, Fashion e Interior Design e Design della Comunicazione, per far conoscere ai futuri designer, giovani studenti e professionisti, tutte le offerte formative e cimentarsi nelle attività pratiche con i docenti IED. Cinque workshop gratuiti e aperti a tutti dedicati ai corsi triennali in Product, Media, Fashion e Interior Design e Design della Comunicazione. Sono gli ingredienti di IED Open Day, in programma sabato 27 gennaio all’Istituto Europeo di Design di Cagliari. A partire dalle 10 e per tutta la giornata, a Villa Satta, verranno accolti i futuri designer che desiderano orientarsi in un percorso di studi in ambito creativo nelle aree del design, della moda e delle arti visive. Un’opportunità per visitare i laboratori e la scuola, scoprire i suoi servizi e cimentarsi in attività pratiche con i docenti.



Marco Duò, coordinatore del corso di Design della Comunicazione, terrà un laboratorio dal titolo Comunicare tra immagini e parole, durante il quale i partecipanti saranno chiamati a ideare una campagna per un nuovo prodotto da lanciare sul mercato, immaginando il nome e un messaggio pubblicitario adeguato. Il workshop di Media Design sarà a cura del docente Marcello Cualbu, per una riflessione su sulle possibilità dell’Intelligenza Artificiale in cui verranno spiegati e messi in pratica i diversi passi per approcciarsi alla creazione di testi e immagini attraverso gli strumenti di AI, in modo nuovo e professionale. Cristiana Arangino, Massimo Noli e Nicola Frau terranno invece un laboratorio dal titolo Re-bag: personalizzazione di una shopping bag, un appuntamento dedicato al Fashion Design per imparare a personalizzare una shopper con materiale di scarto di un laboratorio di moda, dandole nuova vita e una nuova identità.



E ancora, workshop di Allestimento scenografico con Maurizio Bosa, coordinatore del corso Triennale in Interior Design, per sviluppare un allestimento di un breve racconto all’interno di uno spazio determinato e non adibito alle esibizioni teatrali. Infine il laboratorio di Product Design con il coordinatore del corso, Marco Verde, durante il quale i partecipanti lavorerannoalla realizzazione di pezzi in ceramica sfruttando la tecnica della colatura della ceramica liquida in stampo di gesso. L’Open Day prosegue al pomeriggio, a partire dalle 15, con una rotazione dei laboratori svolti in mattinata ai quali si aggiunge quello di Light Mapping, a cura di Emanuele Tarducci. Un workshop dove tecnologie digitali e arti visive si incontrano. Una sessione introduttiva alle tecniche di mapping digitale pensata per fornire un primo approfondimento di strumenti e tecniche per la realizzazione di un progetto di light mapping. Durante l’intera giornata di sabato, inoltre, lo staff IED Cagliari sarà a disposizione per dare informazioni sull’offerta formativa, la struttura e i servizi offerti.