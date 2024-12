S.A. 4 marzo 2024 Circonvallazione: Piogge e disagi nel cantiere Disagi sul cantiere della circonvallazione dove i residenti denunciano l´abbandono dei lavori sotto i nubifragi degli ultimi giorni. La segnalazione arriva dal capogruppo dell´Udc Alghero Christian Mulas



ALGHERO - Disagi sul cantiere della circonvallazione dove i residenti denunciano l'abbandono dei lavori sotto i nubifragi degli ultimi giorni. La segnalazione arriva dal capogruppo dell'Udc Alghero Christian Mulas: «arrivano le tanto attese piogge e portano anche tanti disagi nel sito, accentuati da lavori infrastrutturali che condizionano la vita dei cittadini. In particolare all'intersezione tra il cantiere della circonvallazione con la via Antoine de Saint Exupery, la situazione peggiora di ora in ora, con l'acqua piovana e di ruscellamento che si riversa abbondante negli scavi di cantiere».



«I residenti che abitano oltre il cantiere - denuncia il capogruppo dello scudo crociato - per arrivare alle loro case, devono attraversare un tratto di sterrata costituito da solo fango, eroso da una parte e dall'altra da circa 2 metri di scavo, anch'esso su materiali incoerenti fangosi e argillosi, senza nessuna massicciata o altro tipo di protezione che garantisca da possibili smottamenti. Eppure su quel tratto di sterrata, l'unico che colleghi alle abitazioni, transitano ogni giorno decine di veicoli, anche con bambini e persone anziane».



E conclude con una richiesta di verifiche: «Ci si chiede se tutte le precauzioni, norme e misure di sicurezza, a tutela dell'incolumità dei residenti, siano state adottate, e perché proprio nei giorni di criticità meteorologica gli addetti della ditta esecutrice dei lavori parrebbe che non siano mai presenti sul luogo del cantiere, dove invece potrebbero dare assistenza ai residenti, in caso di necessità, e vigilare sulla tenuta delle opere sottoposte a stress idraulico. Si richiede una verifica da parte degli uffici comunali competenti sullo stato dei luoghi, soprattutto in termini di agibilità, transitabilità e sicurezza».



Nella foto: Christian Mulas