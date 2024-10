Cor 27 luglio 2024 A Nuoro l´elisoccorso 118 potrà atterrare anche di notte L’elisuperficie a servizio del presidio ospedaliero San Francesco, ricevute le necessarie autorizzazioni da Enac anche per il volo notturno, diventa pienamene operativa



NUORO - Lo comunica l'Azienda Regionale per l'Emergenza Urgenza della Sardegna. L’elisuperficie a servizio del presidio ospedaliero San Francesco, ricevute le necessarie autorizzazioni da Enac anche per il volo notturno, diventa pienamene operativa grazie alla collaborazione che AREUS, ASL Nuoro e Comune di Nuoro hanno messo in campo per raggiungere questo obiettivo di alta strategicità nel quadro dell’assistenza alle popolazioni del Centro Sardegna. Il servizio di elisoccorso118 di AREUS, permetterà infatti di garantire nell’arco delle intere 24 ore i soccorsi primari e secondari a beneficio di tutto il territorio.



Soddisfazione è stata espressa dalla Direttrice Generale Dott.ssa Simonetta Cinzia Bettelini per quanto questo importante traguardo potrà incidere nelle attività di assistenza e soccorso nell’ intero contesto regionale e dal Direttore Generale della ASL Nuoro Paolo Cannas per cui, si raggiunge un obiettivo strategico per il territorio grazie alla collaborazione di tutti i soggetti coinvolti. Di importante tassello per la gestione coordinata delle emergenze intra ed extra ospedaliere ha parlato anche Peppino Paffi, Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Anestesia e Rianimazione e Direttore del Dipartimento dei Servizi.