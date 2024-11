S.A. 13:37 Giornata Avis ad Alghero con Nobento Ieri mattina l’azienda ha ospitato a San Marco l’autoemoteca dell’Avis per il quarto appuntamento invitando all’adesione tutti i collaboratori



ALGHERO - Nobento SPA e Avis: prosegue con continuità la partnership all’insegna della solidarietà.

A distanza di sei mesi dalla III Giornata della Donazione del Sangue, organizzata nel mese di marzo, Nobento SPA e Avis ripropongono l’appuntamento dedicato al sociale. Ieri mattina l’azienda ha ospitato a San Marco l’autoemoteca dell’Avis per il quarto appuntamento invitando all’adesione tutti i collaboratori.



L'attività di raccolta è stata predisposta dall’Avis Comunale di Alghero in collaborazione con l'Avis Provinciale di Sassari che ha messo a disposizione la propria autoemoteca, oltre al personale sanitario e tecnico. Le giornata ha garantito la raccolta di oltre 10mila ml di sangue che andranno a supportare le tante emergenze dell’isola e le trasfusioni periodiche.



«La squadra Nobento continua a garantire l’impegno con la solidarietà – spiega l’Amministratore Unico Andrea Alessandrini – Questa è la quarta donazione che proponiamo con continuità ogni sei mesi e la risposta è sempre positiva. Sono aumentati i soci Avis e sono gli stessi ragazzi a ricordarci l’appuntamento periodico. Ringraziamo tutti i collaboratori e le collaboratrici che hanno partecipato, il presidente dell’Avis Provinciale di Sassari Antonio Dettori e il presidente dell’Avis Alghero Giorgio Landi che ci consentono questi bellissimi gesti di generosità».