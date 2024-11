S.A. 10:04 L´Albero ecosostenibile al Parco di Porto Conte L’Albero ecosostenibile delle festività natalizie verrà inaugurato il 15 dicembre al Parco di Porto Conte. Il primo appuntamento per la raccolta dei materiale è sabato 30 novembre al Mercato Civico



ALGHERO - Il calendario di eventi pensato da Meet Sardinya: Opificio di eventi per le festività entra nel vivo. L'occasione è creare l’Albero ecosostenibile delle festività natalizie del Parco di Porto Conte. L'appuntamento è al Mercato Civico di via Sassari ad Alghero, sabato 30 novembre dalle 10:00 alle 18:00. Sara' un albero delle festività natalizie con un focus particolare su tanti aspetti. Primo fra tutti la sostenibilità perché verranno utilizzati materiali riciclati e naturali per decorare l’albero, riducendo l’impatto ambientale. Sarà un’occasione per incontrare i vicini, fare nuove amicizie e rafforzare il senso di aggregazione, portando ciascuno la propria creatività e le proprie idee.



Tutti i partecipanti riceveranno un buono sconto per acquistare i cesti con i prodotti a km0 del Parco. Verranno raccolte vecchie coperte, maglioni, lenzuola, sciarpe (meglio se acrilico), tessuti in maglia, palle da basket e palline da tennis, reti da pesca e della raccolta delle olive e fili elettrici che diventeranno parte dell' addobbo che Patrizia Pinna di Nina Crea, artista esperta nella particolare tecnica dello Yarn Bombing, realizzerà a Casa Gioiosa, sede del Parco Naturale Regionale di Porto Conte, traducendo in realtà un progetto al quale sta lavorando da tanto per Alghero.



Una targhetta identificherà chi ha contribuito col proprio materiale a rendere magico l'allestimento che verrà inaugurato con l'accensione il 15 dicembre in occasione dell' evento "Villaggio di Natale al Parco 2024". L'albero sara' illuminato con l'utilizzo di speciali bike che produrranno, con il movimento delle gambe, l'energia necessaria all'accensione. L' evento è inserito nel contenitore di eventi "Dicembre al Parco" di Meet Sardinya ed è inserito nel calendario di programmazione del Cap d'Any 24/25, sostenuto da Parco di Porto Conte, Comune di Alghero, Fondazione Alghero e Alghero family.



Nella foto: Patrizia Pinna di Nina Crea