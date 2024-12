Cor 13:00 Maestrale in Consiglio Regionale Gli iscritti alla scuola di formazione dell’Associazione Maestrale, presieduta da Roberto Tedde e fortemente voluta dall’ex sindaco di Alghero Mario Bruno, da venerdì a domenica saranno a Cagliari per tre giorni di visita d’istruzione



ALGHERO - Gli iscritti alla scuola di formazione dell’Associazione Maestrale, presieduta da Roberto Tedde e fortemente voluta dall’ex sindaco di Alghero Mario Bruno, da venerdì a domenica saranno a Cagliari per tre giorni di visita d’istruzione al Consiglio Regionale della Sardegna, a contatto diretto con la massima assise assembleare sarda, per conoscere da vicino funzione e ruoli delle commissioni e dell’Aula. Sempre nel palazzo di via Roma, fra l’altro, è previsto un incontro con i vertici del Corecom, il comitato regionale per le comunicazioni, e con altre importanti realtà istituzionali.



La scuola Progetto Città, finanziata dalla Fondazione di Sardegna, è nella fase dell’accompagnamento personalizzato alle idee d’impresa e di cittadinanza attiva formulate dai partecipanti, sia a livello individuale e sia nei gruppi di lavoro in cui sono stati suddivisi per elaborare i progetti. A Cagliari è prevista anche la sperimentazione di WeCoop, un gioco di società ideato proprio nel capoluogo sardo, che simula l’esperienza di un’impresa in tutte le fasi della sua vita e nelle relazioni con la comunità ed il territorio di appartenenza. Gli iscritti alla scuola, suddivisi in team, potranno affrontare in maniera divertente ed istruttiva una nuova cultura economica che si ispira ai principi dell’economia civile e alle esperienze concrete delle imprese, vivendo le situazioni tipiche dell’esperienza imprenditoriale: decidere davanti a opportunità, dilemmi e imprevisti.



Un percorso di formazione economico-finanziaria e di promozione dell’imprenditorialità che sarà poi rivolta ad Alghero agli studenti delle scuole superiori. Nel programma cagliaritano anche spazio per un incontro con il Centro Servizi Volontariato della Sardegna, con l’associazione abc Sardegna, e nel popolare quartiere di Sant’Elia, per la presentazione del progetto di inclusione da parte dei volontari del centro d’ascolto sanitario e sociale. La scuola dell’Associazione Maestrale nel 2025 si rivolgerà alla formazione politica vera e propria, con testimonial e docenti d’eccezione. Il programma e l’avviso pubblico saranno resi noti attraverso conferenze stampa e incontri con i giovani ad Alghero, Sassari, Ittiri e Olmedo.