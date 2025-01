S.A. 8:00 Bando Carnevale 2025: istanze fino al 3 febbraio Si tratta del primo dei 12 cartelloni nei quali è articolato il programma dei grandi eventi per il 2025, a valere sulla Legge Regionale 7/1955. Potranno presentare istanza, dal 17 gennaio al 3 febbraio 2025, organismi pubblici o privati che organizzano le manifestazioni del carnevale in Sardegna



CAGLIARI - E’ stato pubblicato oggi il bando relativo al Cartellone del Carnevale 2025. Si tratta del primo dei 12 cartelloni nei quali è articolato il programma dei grandi eventi per il 2025, a valere sulla Legge Regionale 7/1955. Potranno presentare istanza, dal 17 gennaio al 3 febbraio 2025, organismi pubblici o privati che organizzano le manifestazioni del carnevale in Sardegna. L’Assessorato regionale del Turismo, artigianato e commercio potrà finanziare i progetti presentati nel limite massimo del 50% delle spese ammissibili e comunque fino ad un massimo di euro centomila.

Così come avvenuto per le manifestazioni del Capodanno, anche per il Carnevale l’Assessorato ha in animo di fare una promozione unitaria degli eventi, con specifiche azioni di marketing e di comunicazione, sia tradizionale che digital. «Con il Carnevale – afferma l’Assessore del Turismo Franco Cuccureddu- si consolida la strategia di accendere i riflettori sulla Sardegna, avviata con il grande successo di pubblico riscosso dal Capodanno in piazza, per eventi in bassa stagione, capaci di rendere la nostra Isola attraente ed interessante in tutti i periodi dell’anno, creando nuovi prodotti turistici ulteriori».