S.A. 15:10 Avs plaude il via libera al Peba Il piano barriere architettoniche è stato deliberato dalla Giunta Comunale il 27 dicembre scorso e depositato presso l’ufficio tecnico del Comune, Servizio Urbanistica, a partire dal 3 gennaio 2025, dove resterà a disposizione per la consultazione pubblica per un periodo di 30 giorni consecutivi



ALGHERO - Alleanza Verdi Sinistra Alghero, attraverso la sua capogruppo Anna Arca Sedda, il consigliere Gianni Occhioni e l’assessore Roberto Corbia, esprime «grande soddisfazione per la presentazione alla cittadinanza del Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.), uno strumento ormai indispensabile di pianificazione per rendere la città più accessibile e inclusiva per tutte e tutti». Nell'ambito della Commissione Urbanistica del Comune di Alghero è stato infatti illustrato il piano alla cittadinanza e alle categorie interessate, evidenziando «l’importanza di questa iniziativa il cui obbiettivo, non più rimandabile, è di rendere la città più accessibile a tutti, con interventi volti a migliorare la mobilità delle persone e migliorare la qualità della vita dei cittadini».



L’assessore Roberto Corbia ha sottolineato l’importanza del P.E.B.A., affermando: «Andando oltre il principio della disabilità, nel momento in cui immaginiamo una città che risponde alle esigenze delle persone con disabilità, stiamo creando una città migliore per tutti. Questo strumento, in questa sua prima stesura ci permetterà di pianificare programmare e attuare interventi mirati sullo spazio pubblico nelle principali arterie della città, e sui principali edifici attrattori della città, all'interno di una scala di priorità definita dallo strumento». Il piano è stato deliberato dalla Giunta Comunale il 27 dicembre scorso e depositato presso l’ufficio tecnico del Comune, Servizio Urbanistica, a partire dal 3 gennaio 2025, dove resterà a disposizione per la consultazione pubblica per un periodo di 30 giorni consecutivi. «Riteniamo fondamentale in questo periodo una partecipazione attiva di tutti per raccogliere osservazioni, istanze e suggerimenti» l'appello di Avs alla popolazione.