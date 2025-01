Cor 18:34 Rapina in centro a Sassari: un arresto Il sospettato è stato prima condotto in caserma e successivamente, su disposizione dalla Procura della Repubblica di Sassari, tradotto presso la Casa Circondariale di Sassari “Bancali”



SASSARI - Nel corso della serata di martedìo, i Carabinieri della Sezione Operativa di Sassari hanno arrestato, in flagranza di reato, un uomo poiché ritenuto responsabile del reato di rapina, avvenuta in via San Donato. Giunti sul posto, i militari hanno hanno trovato il ragazzo che raccontava ai militari che poco prima, mentre stava facendo rientro a casa, era stato bloccato da due soggetti che prima lo avevano scaraventato al suolo e poi schiaffeggiato al fine di sottrargli la somma di 30 euro che custodiva all’interno di una tasca dei pantaloni.



Una volta afferrato il denaro, i due malviventi hanno fatto perdere le loro tracce dandosi alla fuga.

I Carabinieri quindi, ricevuta una sommaria descrizione, hanno rintracciato uno dei malviventi, bloccato dopo un breve inseguimento per i vicoli del centro storico. Il sospettato è stato prima condotto in caserma e successivamente, su disposizione dalla Procura della Repubblica di Sassari, tradotto presso la Casa Circondariale di Sassari “Bancali”.



Il giovane rapinato ha riportato alcune escoriazioni alle mani e al volto ma non ha fatto ricorso alle cure mediche ospedaliere, mentre i Carabinieri stanno procedendo ad eseguire ulteriori indagini al fine di identificare il complice dell’arrestato. Per il principio della presunzione d’innocenza, la colpevolezza della persona sottoposta alle indagini sarà definitivamente accertata solo se interverrà sentenza irrevocabile di condanna.