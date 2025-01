Cor 19:00 Sanità, Orizzonte Comune plaude l´ispezione Sanità sempre in primo piano in Riviera del Corallo. Arriva da Barbara Camerada, Barbara Casini e Maria Cigliano il plauso all´azione del consigliere regionale del territorio Valdo Di Nolfo







E continua la nota a firma del coordinamento femminile di orizzonte Comune, partito che fa capo all'assessore regionale al Turismo ma ad Alghero in netta contrapposizione con l'unico esponente in Consiglio, il capogruppo ALGHERO - Come coordinamento femminile di Orizzonte Comune Alghero, vista la gravità della situazione della sanità in Sardegna e in particolare ad Alghero, volevamo complimentarci con l'on. Regionale Valdo di Nolfo per aver portato a conoscere la presidente della commissione sanità On. Carla Fundoni, la situazione drammatica dei nostri servizi sanitari.Arriva da Barbara Camerada, Barbara Casini e Maria Cigliano il plauso all'azione del consigliere regionale del territorio. «Noi non ci siamo certamente sorprese per la visita ispettiva non annunciata...al contrario plaudiamo alla stessa perché è proprio questa segretezza che garantisce il risultato della visita, la sua trasparenza e la sua efficacia».E continua la nota a firma del coordinamento femminile di orizzonte Comune, partito che fa capo all'assessore regionale al Turismo ma ad Alghero in netta contrapposizione con l'unico esponente in Consiglio, il capogruppo Christian Mulas : «Sappiamo per certo che il Sindaco Raimondo Cacciotto era in Spagna per lavoro per cui restiamo stupite del comunicato stampa fatto da un membro dell'opposizione che, evidentemente, pecca di inesperienza e ingenuità sull'argomento».