S.A. 21:53 Contratti Investimento: via libera agli avvisi Approvata in via definitiva la delibera proposta dall’assessore del Bilancio, Giuseppe Meloni, che individua le direttive di attuazione per accedere a 81 milioni di euro stanziati attraverso i Contratti di investimento



CAGLIARI - I Contratti di investimento come strumento di sostegno alle imprese. Nell’ultima seduta, la Giunta guidata da Alessandra Todde ha approvato in via definitiva la delibera proposta dall’assessore del Bilancio, Giuseppe Meloni, che individua le direttive di attuazione per accedere a 81 milioni di euro stanziati attraverso i Contratti di investimento. Quest’ultimo è uno strumento di incentivazione negoziale che favorisce le imprese nella realizzazione di proposte di investimento strategiche e innovative allo scopo di sostenere la competitività dei sistemi produttivi locali e delle filiere esistenti o in via di costituzione.



Le risorse vengono dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (Fesr) 2021-2027 e dal Piano Nazionale del Fondo per la Transizione Giusta (Just Transition Fund) Italia 2021-2027. Su proposta dell’assessore del Bilancio, la Giunta, dopo il via libera (con il Parere n.41) del Consiglio regionale, ha individuato il Centro Regionale di Programmazione come soggetto responsabile della attuazione della misura attraverso gli Avvisi, «che dovranno rispettare i principi di massima semplificazione e certezza dei tempi, da monitorare costantemente» si precisa nella delibera. Le attività di istruttoria delle domande presentate dalle imprese sarà affidata alla spa in house Sfirs, che le valuterà e proporrà l’erogazione dei fondi alle imprese stesse.