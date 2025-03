Cor 19:00 Ad Alghero il Premio Donna Fidapa Appuntamento martedì 11 marzo, alle ore 17.15 nella sala Mosaico del museo Archeologico con ingresso libero. Il Premio, istituito nel 2005, vuole rendere omaggio alle donne algheresi che si sono distinte nel campo culturale, professionale, imprenditoriale e sportivo



ALGHERO - La Sezione di Alghero della Fidapa, presieduta da Margherita Lendini (nella foto), per ricordare la Giornata internazionale della Donna, assegnerà il premio Donna FIDAPA, martedì 11 marzo, alle ore 17.15 nella sala Mosaico del museo Archeologico con ingresso libero. Il Premio, istituito nel 2005, vuole rendere omaggio alle donne algheresi che si sono distinte nel campo culturale, professionale, imprenditoriale e sportivo. La Fidapa Bpw Italy, la più grande associazione italiana al femminile, persegue lo scopo della valorizzazione della donna in tutti i campi del sapere: arte, cultura, istruzione e formazione, lavoro, impresa e sport. Le quattro Donne che riceveranno il premio si sono distinte in campi diversi, dando lustro alla città e ottenendo importanti riconoscimenti in Italia e in altri paesi.



Monica Bardino è una Ultramaratoneta di gare estreme, avendo partecipato a diverse competizioni: la Maratona delle Sabbie di 250 Km. nel deserto del Marocco e ad altre quindici, fra cui i ghiacciai dell’Everest e il Monte Bianco a Courmayeur. Ha al suo attivo più di venticinque maratone e, quest’anno, si cimenterà nel periplo della Valle d’Aosta con un dislivello positivo di 2400 metri. Vincitrice di numerosi premi in Italia e all’estero, nel contempo, esercita la professione di Architetto navale, insegnando anche Storia dell’Arte e Disegno tecnico ed occupandosi dell’azienda Persea Architecture & Design che, oltre alla progettazione di interni, lavora i metalli.



Viviana Bonello Visconti, nata a Milano, laureatasi in Economia e Commercio, vive, da diversi anni, fra Alghero e Cagliari, distinguendosi come Poetessa e Scrittrice. È autrice di tre libri di poesie: Ritorno a Capo Caccia del 1990, Impaziente è il tempo del 1996 e Ti farò sentire una farfalla del 2018. Le sono stati assegnati molti premi e riconoscimenti in concorsi letterari di saggistica, poesia e narrativa. Recentemente ha pubblicato Le ali del vento e altri racconti, che richiama alla memoria le vele di una barca che, utilizzando l’energia cinetica del vento, si muove dal mare di Sardegna verso la conoscenza di altri mari.



Laura Di Napoli, per alcuni anni Orafa, ha scelto di dedicarsi al volontariato e alle persone più deboli. Ha fondato il “Laboratorio delle strategie”, del quale è Presidente, operando per l’inclusione e l’integrazione delle persone con disabilità al fine di far emergere le capacità culturali e creative di tanti ragazzi e ragazze. Recentemente, ha presentato alla cittadinanza il progetto "Odissea", che ricorda il lungo e faticoso viaggio di Ulisse paragonabile alle difficoltà delle famiglie nel gestire la disabilità dei figli, ma anche alle diverse opportunità che ti offre la conoscenza di nuove strade del vivere.



Maria Antonietta Fois, prima Donna Avvocato in Alghero, ha diretto il suo studio dal 1985 al 2021. Socia della Fidapa di Alghero, ha rivestito, negli anni, il ruolo di Vicepresidente e Presidente; attualmente è la Segretaria della Sezione di Alghero. È stata eletta, nel biennio 2019-2021 referente regionale del Distretto Sardegna nella Commissione Legislazione nazionale, l’unica Commissione permanente cui è demandata l’interpretazione dello Statuto e del Regolamento. La serata sarà allietata da un omaggio alle donne del noto fisarmonicista Antonio Tanca, docente dell’Istituto Musicale G. Verdi di Alghero.