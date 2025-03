La città metropolitana una grande opportunità di sviluppo

27/3/2025 Algheresi quando abbiamo smesso di lottare Noi di Podemos a questa logica non ci stiamo riteniamo invece che questo sia il momento per andare incontro a nuove soluzioni meno impattanti e certamente funzionali. Non vogliamo entrare per il momento nella questione idrogeno, il tempo ci dirà se sarà un’opzione valida, ma sul nuovo tracciato che deve essere costruito lacerando le campagne sulle quali molti hanno costruito il sostegno per le proprie famiglie nessuno è e può essere d’accordo