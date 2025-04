Cor 17:46 Itf Combined, buon esordio di Carboni Il 19enne algherese ha superato 6-3, 6-4 il qualificato tedesco Noah Thurner e domani mattina (campo 2, ore 10), tornerà in campo per affrontare Niccolò Catini



CAGLIARI - Buon esordio per Lorenzo Carboni (nella foto), unico tennista sardo nel tabellone principale maschile del primo dei sei Itf Combined in programma sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula, rientranti nella manifestazione Forte Village Tennis Project e organizzati dall’Asd Forte Village Sports Academy con il supporto dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna. Cresce il montepremi degli eventi: 30mila dollari per ogni torneo maschile e per ogni torneo femminile.



Il 19enne algherese ha superato 6-3, 6-4 il qualificato tedesco Noah Thurner e domani mattina (campo 2, ore 10), tornerà in campo per affrontare Niccolò Catini. Nel pomeriggio di domani, Carboni disputerà anche il primo turno del torneo di doppio, in coppia con il torresino Matteo Mura: dall'altra parte della rete ci sarà la coppia numero 4 del seeding, quella composta da Facundo Juarez e Iannis Miletich.



Nelle qualificazioni dell'Itf femminile, cade l'ultima tennista sarda ancora in gara, Ludovica Mazzucchelli (Tc Terranova), che non è riuscita a contrastare Noemi Basiletti (6-1, 6-0).

Nel primo turno del torneo di doppio, Sofia Del Balzo Ruiti (Ct Decimomannu), in coppia con l'australiana Wilva Chan, è stata sconfitta 6-0, 6-0 dalle sorelle Jessica e Tatiana Pieri.