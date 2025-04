S.A. 19:33 A Forestas la gestione del monte Ortobene Firmata a Nuoro la Convenzione per il passaggio dal Comune di Nuoro all’Agenzia Regionale FoReSTAS di terreni situati nel Monte Ortobene: 860 ettari non gravati da uso civico per cui si è concluso, dopo oltre venti anni, l’iter di restituzione



NUORO - Sottoscritta questa mattina a Nuoro la Convenzione per il passaggio dal Comune di Nuoro all’Agenzia Regionale FoReSTAS di terreni situati nel Monte Ortobene. Ben 860 ettari non gravati da uso civico per cui si è concluso, dopo oltre venti anni, l’iter di restituzione. «Lasciatemi dire che questo non è solo un atto amministrativo. È una scelta di responsabilità verso le generazioni future. È, soprattutto, una scelta politica che mette al centro la sostenibilità ambientale, la valorizzazione del territorio e il rilancio turistico del nostro patrimonio naturale”», ha dichiarato la presidente della Regione, Alessandra Todde.



La convenzione è stata stipulata in forma gratuita tra Comune di Nuoro, titolare dei terreni acquisiti durante la consiliatura del sindaco Carlo Forteleoni, l’Agenzia Forestas e la Regione Sardegna, che si propongono fini comuni e avrà come obiettivo le azioni di cura, tutela e conservazione del patrimonio forestale, della biodiversità e del paesaggio, della difesa dei sistemi forestali e silvo-pastorali dai rischi ambientali e dagli incendi boschivi, la valorizzazione produttiva, turistico ricreativa e culturale del patrimonio naturale, la promozione dell’innovazione tecnologica e della cultura nel settore forestale e il sostegno delle attività di informazione, sensibilizzazione ed educazione ambientale. I terreni andranno a far parte del Complesso Forestale Nuorese, Presidio Forestale Monte Ortobene – Jacu Piu di Nuoro, del Servizio Territoriale di Nuoro dell’Agenzia FoReSTAS. La superficie totale che sarà concessa è di 860,16 ettari, interamente soggetta a vincolo idrogeologico.