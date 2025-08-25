Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroPoliticaTurismo › Caos lungomare, Iurato difende “Ramblas”
S.A. 15:20
Caos lungomare, Iurato difende “Ramblas”
Rapporti tesissimi ad Alghero anche tra diversi operatori e organizzatori di eventi. Le criticate concessioni sul lungomare per discutibili ed occasionali eventi, al centro di grandi polemiche. Bocca cucita, per ora, da parte dell’assessora Piras dopo le critiche di Giampietro Moro, Città Viva, AVS e M5s
Caos lungomare, Iurato difende “Ramblas”

ALGHERO - Il caos generato dalle “manifestazioni paesane” autorizzate in piena estate sul centralissimo lungomare di Alghero manda in tilt la maggioranza Cacciotto che da giugno 2024 amministra - non senza difficoltà - in Riviera del Corallo. Ed oltre a generare pericolose contrapposizioni interne alla coalizione, con evidenti frizioni tra gruppi consiliari distinti, inasprisce i rapporti con e tra differenti operatori economici e commerciali. Tanto che, all’indomani della ferma condanna dei gruppi AVS, 5 Stelle e Città Viva che bocciano l’ultima manifestazione enogastronomica autorizzata dall’Amministrazione, è Giuseppe Iurato a prendere pubblicamente posizione.

«Ramblas è una festa programmata con l’Amministrazione e la Fondazione sin da febbraio. Non siamo una discoteca ma promuoviamo il nostro cibo e la nostra musica» puntualizza lo storico operatore già titolare della mitica “Aladino” ed in passato già al centro di infuocate polemiche riferite all’utilizzo del lungomare come location per sporadiche fiere commerciali estive. «Sulla stampa non parlano di “Ramblas” ma di una festa improvvisata e mal gestita da non professionisti - attacca Iurato -. Voglio sperare che non ci sia confusione tra la nostra organizzazione e altre iniziative prive di allestimenti decorosi ed al limite della decenza».

Nel mezzo delle polemiche, per ora a non prendere pubblicamente posizione è la delegata di giunta allo Sviluppo economico, l’assessora Ornella Piras, chiamata pesantemente in causa e tirata in ballo proprio dai tre gruppi di maggioranza e dalle parole del consigliere comunale Giampietro Moro [LEGGI]. Posizioni ambigue e anomalie invece stigmatizzate dall’ex assessore al Turismo di FdI, Alessandro Cocco [LEGGI].
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
17:05
Moro-5 Stelle-Avs contro sagre. Spettacolo non degno di Alghero
A dirlo non è un esponente della minoranza cittadina ma un consigliere comunale, rappresentante di Città Viva, Giampietro Moro, che insieme al Movimento Cinque Stelle Alghero e Avs, prende le distanze dalle decisioni prese dall'Amministrazione comunale e traccia una posizione netta e contraria rispetto alle autorizzazioni rilasciate per l´ultima sagra al Lido San Giovanni
25/8/2025
Di Gangi: «Stop alle sagre a caso»
E´ il responsabile regionale del Dipartimento Turismo di Fratelli d’Italia Marco Di Gangi a rilanciare il tema offrendo qualche dato reale ma anche alcune proposte
8:34
«Patrocinano eventi e poi li rinnegano»
Fratelli d´Italia Alghero ritorna sulla polemica degli eventi in città ed evidenzia le crepe in maggioranza dopo la nota a firma di Città Viva, Movimento 5 Stelle e Avs
14/8Ferragosto San Teodoro top, poi Olbia e Alghero
7/8«Più turisti ma meno ricavi ad Alghero»
5/8Caro ticket, FdI: scelta intempestiva
3/8Il caso: Disavanzo «inventato» in Fondazione
2/8Caro Ticket: Porcu, Fiori e Finetti a muso duro
1/8Grotta Verde, in 6mila nel primo mese
1/8«Inaccettabile strategia turistica»
30/7Su le tariffe di grotte e musei. Porcu: «puntiamo sulla qualità»
29/7Da Mugoni la navetta per le grotte
10/7Tourism Week 2025: la Mongolia alza l’asticella della promozione
« indietro archivio turismo »
26 agosto
Scritta omofoba al dipendente: denuncia all´Ospedale Civile
25 agosto
Ad Alghero barman pestato da ospiti del resort
26 agosto
«Ad Alghero un’Armata Brancaleone»



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)