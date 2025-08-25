Alguer.it
S.A. 18:09
FestArtes al tramonto con Niccolò Fabi
Domenica 31 agosto, a partire dalle 20:30, andrà in scena Note Lente – Concerto d’autore al tramonto, un evento ideato appunto da Emanuele Contis e Ilaria Porceddu con Niccolò Fabi in versione acustica
FestArtes al tramonto con Niccolò Fabi

SANT'ANTIOCO - Sarà un tramonto di rara intensità disegnato da Emanuele Contis e Ilaria Porceddu, cantato da Niccolò Fabi e suonato da Roberto Angelini, e ancora il giovane cantautore isolano Matteo Leone a chiudere l’edizione 2025 di FestArtes, in uno dei luoghi più amati e suggestivi dell’isola: Cala Sapone, a Sant’Antioco. Domenica 31 agosto, a partire dalle 20:30, andrà in scena Note Lente – Concerto d’autore al tramonto, un evento ideato appunto da Emanuele Contis e Ilaria Porceddu (protagonisti anche sul palco), pensato da loro per regalare al pubblico un’esperienza poetica e profonda, in cui la musica incontra il paesaggio e il tempo ritrova il suo ritmo naturale.

«Note Lente nasce da una convinzione semplice: la musica è un amplificatore emotivo, e ha bisogno di contesti in cui essere davvero ascoltata. In un'epoca in cui tutto è a portata di click, rischiamo di perdere il senso dell'attesa, della dedizione all'ascolto, della connessione autentica con quello che stiamo sentendo» spiegano Emanuele Contis e Ilaria Porceddu, coppia d’arte e vita capace di intrecciare vissuti e talenti unici nel loro essere. Sul palco come detto, in una dimensione acustica e intima, salirà Niccolò Fabi, accompagnato dal chitarrista e produttore Roberto Angelini. Insieme proporranno un set essenziale e toccante, dove le parole e le melodie si intrecciano al paesaggio circostante. Ad affiancarli i padroni di casa Ilaria Porceddu e Emanuele Contis, quest’ultimo collaboratore live dello stesso Fabi, che coniugano canzone d’autore e ricerca sonora in un dialogo elegante tra voce, pianoforte, sax ed elettronica minimale. Completa la serata Matteo Leone, già ospite di FestArtes, artista apprezzato per la sua sensibilità e il legame profondo con la cultura isolana.

«L’idea ci è venuta durante un pranzo con Niccolò Fabi al Poetto di Cagliari, ragionando sull'importanza di creare eventi che mettano in connessione il tipo di musica che suoniamo, con luoghi che aiutino a entrare in sintonia con la musica - spiegano all’unisono Ilaria ed Emanuele -. Organizzare un concerto al tramonto, con i piedi sulla sabbia di Cala Sapone, significa offrire un'esperienza sinestetica dove il paesaggio amplifica la bellezza musicale. Crediamo tantissimo in questo tipo di proposte: un ascolto più consapevole e paziente, la scoperta di un territorio straordinario che culmina con un momento di bellezza condivisa - chiudono -. Senza pretendere di insegnare niente a nessuno, ma semplicemente regalando alla nostra isola un'occasione per riscoprire il valore del tempo dedicato alla musica». Con Note Lente, FestArtes si congeda dal suo pubblico nel segno dell’autenticità e dell’ascolto consapevole. Un finale coerente con lo spirito del festival, che promuove la musica come esperienza condivisa, radicata nei luoghi e capace di creare legami tra artisti, pubblico e comunità. L’ingresso è gratuito. Il concerto avrà inizio alle 20:30, consigliato arrivare in anticipo con telo o seduta leggera per godere al meglio dell’esperienza. FestArtes è un’iniziativa del Comune di Sant’Antioco, prodotta dall’Associazione Enti Locali per lo Spettacolo con il contributo della RAS, Ass.to Pubblica Istruzione, Sport e Spettacolo e della Fondazione di Sardegna
