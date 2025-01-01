A.S. 10:10 Colledanchise e Podda si separano: è ufficiale «Dispiaciuta per la scelta di Colledanchise di comunicare l´addio a Futuro Comune soltanto attraverso la stampa» così la capogruppo questa mattina in occasione del Consiglio comunale algherese che sancisce la definitiva rottura







Anche il capogruppo di Fratelli d'Italia, Alessandro Cocco, ha sottolineato l'allontanamento di Colledanchise da AvS e la sinistra, con cui Futuro Comune ha stretto un'alleanza strategica. Ci ha pensato lo stesso sindaco a gettare acqua sul fuoco, parlando di «movimenti e spostamenti fisiologici», ma garantendo per lui sul futuro sostegno alla giunta ed alla coalizione di maggioranza che dal 2024 amministra in Riviera del Corallo. ALGHERO - «Buon lavoro per questo nuovo percorso, io continuerò ad impegnarmi per il bene della città col gruppo di Futuro Comune. Dispiaciuta per la scelta di Colledanchise di comunicare l'addio soltanto attraverso la stampa». Parole pronunciate questa mattina (martedì) da Beatrice Podda in occasione del primo consiglio comunale dopo le vacanze estive. Come prassi, il presidente Pirisi ha infatti portato all'attenzione dell'aula il passaggio di Colledanchise al gruppo Misto dopo l'annuncio dello scorso 28 luglio [ LEGGI ].Sull'argomento è intervenuto il capogruppo della Lega, Michele Pais, che oltre a fare gli auguri (da galateo istituzionale), ha sottolineato il malessere dell'amministrazione comunale «che peraltro lo stesso Colledanchise ha sempre rappresentato con coraggio, anche muovendo appunti e critiche severe alla sua stessa maggioranza».Anche il capogruppo di Fratelli d'Italia, Alessandro Cocco, ha sottolineato l'allontanamento di Colledanchise dae la sinistra, con cui Futuro Comune ha stretto un'alleanza strategica. Ci ha pensato lo stesso sindaco a gettare acqua sul fuoco, parlando di «movimenti e spostamenti fisiologici», ma garantendo per lui sul futuro sostegno alla giunta ed alla coalizione di maggioranza che dal 2024 amministra in Riviera del Corallo.