JazzAlguer: Pere Bujosa Trio al Poco Loco Il 7 settembre, per il quindicesimo appuntamento, il calendario della rassegna organizzata dalla Bayou Club Events, propone un un concerto di nazionalità spagnola



ALGHERO - Dopo un mese di agosto da incorniciare con i concerti dei grandi artisti internazionali tra il Quarter e l’Anfiteatro di Maria Pia, JazzAlguer torna al Poco Loco. Il 7 settembre, per il quindicesimo appuntamento, il calendario della rassegna organizzata dalla Bayou Club Events, propone un un concerto di nazionalità spagnola. Sul palco dello storico club di via Gramsci, alle ore 22.30, si esibisce il Pere Bujosa Trio, composto dal contrabbassista maiorchino Pere Bujosa, dal

pluripremiato pianista Xavi Torres e dal batterista Joan Terol. Il trio si è esibito in importanti festival e rassegne, tra cui l’Alternatilla Festival di Palma, l’Ibiza Jazz Festival e il Mercat de Música Viva de Vic. La loro musica è stata descritta come una “fusione elegante di poliritmie, tradizione e sperimentazione”, offrendo un’esperienza sonora immersiva che sfida le convenzioni del jazz tradizionale.



Riconosciuto con numerosi premi, tra cui un Enderrock Balears, Bujosa continua a esplorare nuovi territori musicali, portando avanti la sua visione artistica attraverso progetti innovativi. Nel corso della sua carriera ha collaborato con artisti di fama internazionale Bujosa esplora nuove possibilità sonore, riflettendo la sua passione per il ritmo e le texture. Pur mantenendo una solida base jazzistica, il suo stile incorpora influenze provenienti dal rock, dall’elettronica e dall’improvvisazione libera. Multi-strumentista maiorchino e leader carismatico del suo trio, Pere Bujosa si è affermato come una delle voci emergenti più interessanti del jazz contemporaneo.