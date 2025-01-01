Alguer.it
Partenza col botto per l´Alghero
Al “Bartolomeo Cabula” di Bosa l’Alghero conferma l’ottimo momento con un netto successo per 2-5. Esordio da incorniciare per la formazione di mister Giorico
ALGHERO - Partita subito vivace: Barboza pericoloso colpisce la traversa. Pochi minuti dopo Scognamillo calcia sul portiere e i giallorossi segnano sulla ribattuta, ma la rete viene annullata per una spinta. Al 17’ Marco Carboni sblocca il risultato battendo il portiere in uscita (0-1). Al 30’ ammonito Mereu. Due minuti dopo Baraye anticipa l’uscita del portiere e lo batte con freddezza per lo 0-2. Il Bosa reagisce immediatamente e accorcia con Fadda che da destra trova un gran gol all’incrocio (1-2). Al 35’ Carboni sfiora la doppietta con un diagonale che esce di poco. Al 47’, in chiusura di primo tempo, Cossu firma l’1-3 con un gran destro a giro a fil di palo. Nella ripresa Olaizola prende il posto di Oggiano. Al 18’ Baraye di testa da ottima posizione manda alto. Al 30’ dentro Virdis per Carboni. Al minuto 33 della ripresa Olaizola pennella una punizione dalla destra che Virdis insacca di testa per l’1-4. Al 36’ rigore per il Bosa: dal dischetto arriva la doppietta di Fadda che non sbaglia e riporta i rossoblù in partita (2-4). Ma al 39’ Virdis, a tu per tu col portiere, serve di tacco Barboza che a porta spalancata chiude i conti sul 2-5.

BOSA – ALGHERO 2-5 ALGHERO: Piga, A. Fadda, P. Pinna, A. Pinna, Mereu (Mula), Carboni (Virdis), Cossu (Chessa), Baraye, Oggiano (Olaizola), Barboza, Scognamillo (Daga). In panchina: Milia, Carta, Scanu, Mula, Virdis, Manunta, Daga, Olaizola, Chessa. Allenatore: Mauro Giorico. BOSA: Arseni, Unali, A. Pischedda, Cisse, Manca, Ba, Spano, Fozzi, Carta, C. Fadda, Pes. In panchina: Soddu, D. Pischedda, Kaba, Tanda, Mattiello, Urgu, Fiorini, Riu, Madau. Allenatore: Salvatore Carboni. ARBITRO: Gabriele Mulas di Oristano. RETI: (17') Carboni, (32') Baraye, (34') C. Fadda, (47' pt) Cossu, (77') Virdis, (80') C. Fadda, (84') Barboza.
AMMONITI: Manca (B), Ba (B), Mereu (A), P. Pinna (A), Barboza (A).
