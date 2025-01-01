Alguer.it
Ufficiale: 7 giugno Ironman ad Alghero
S.A. 8:00
Ufficiale: 7 giugno Ironman ad Alghero
L’organizzazione è al lavoro sulla finalizzazione del percorso di gara, che condurrà i partecipanti in alcuni dei luoghi più iconici di Alghero e dei suoi dintorni
Ufficiale: 7 giugno Ironman ad Alghero

ALGHERO - Dopo le tappe a Jesolo e Cervia, Ironman Italy è ora pronta a lanciare la sua terza frazione: nel 2026 saranno ben tre gli eventi del calendario in territorio italiano, e la novità si chiama IRONMAN 70.3 Alghero, in Sardegna. Il nuovo evento è stato annunciato ufficialmente il 18 settembre, e la prima edizione si terrà il 7 giugno 2026, sulla sola distanza IRONMAN 70.3. Il format si svolge sulle tre classiche frazioni ma su una distanza dimezzata rispetto all’IRONMAN: 1,9 km a nuoto, 90 km in bicicletta e 21,097 km di corsa (mezza maratona), per un totale di 70,3 miglia.

L’organizzazione è al lavoro sulla finalizzazione del percorso di gara, che condurrà i partecipanti in alcuni dei luoghi più iconici di Alghero e dei suoi dintorni. La gara si aprirà con la frazione di nuoto nella baia di San Giovanni, davanti alle mura medievali di Alghero, in acque protette e turchesi che guardano verso Capo Caccia. A seguire, la frazione ciclistica porterà gli atleti lungo la costa e verso l’entroterra, tra scogliere, vigneti e tratti immersi nella macchia mediterranea, con scenari che restituiscono l’essenza del paesaggio sardo. La mezza maratona conclusiva si snoderà tra il porto, il lungomare e le vie del centro storico, con passaggi suggestivi lungo le mura sul mare e l’atmosfera unica di un arrivo nel cuore della città medievale.

Le iscrizioni per IRONMAN 70.3 Alghero saranno aperte a partire da giovedì 25 settembre. C’è soddisfazione nelle parole del Sindaco di Alghero, Raimondo Cacciotto: «Un evento di questo calibro, che unisce e appassiona migliaia di atleti e spettatori da tutto il mondo, sarà un’occasione per far conoscere le eccellenze del nostro territorio a una platea sempre più ampia e internazionale. Siamo certi che sarà una bellissima esperienza per tutta la comunità, e un’opportunità di crescita per Alghero». Il Managing Director di IRONMAN Europe, Middle East and Africa, Thomas Veje Olsen, ha aggiunto:«Il triathlon in Italia è in una fase di straordinaria crescita: l’evento di Jesolo ha registrato il sold out, Cervia rappresenta ormai il più grande weekend europeo del long distance con oltre 6000 atleti al via, e Gregory Barnaby ha conquistato la prima edizione dell’IRONMAN Pro Series nel 2024. È il momento giusto per ampliare la nostra presenza in Italia, e siamo entusiasti di approdare ad Alghero con IRONMAN 70.3, offrendo ad atleti italiani e internazionali la possibilità di gareggiare e scoprire una destinazione di grande bellezza».
