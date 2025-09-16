Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroPoliticaSanità › «Consiglio aperto sulla sanità al più presto»
S.A. 12:15
«Consiglio aperto sulla sanità al più presto»
Il presidente del Consiglio Comunale Mimmo Pirisi e il presidente della V Commissione consiliare Christian Mulas rassicurano i comitati in difesa della sanità algherese che l´annunciato consiglio comunale aperto si terrà non appena verrà confermata la presenza dei rappresentanti istituzionali
«Consiglio aperto sulla sanità al più presto»

ALGHERO - «Le preoccupazioni dei Comitati sulla sanità sono in primo piano nell'agenda del Consiglio Comunale di Alghero e della Competente commissione. Ogni aspetto evidenziato nei richiami di questi giorni verrà sottoposto all'attenzione dei vertici della Sanità regionale e della Asl». Così il presidente del Consiglio Comunale Mimmo Pirisi e il presidente della V Commissione consiliare Christian Mulas in merito alle richieste dei Comitati Fiocchi Azzurri Fiocchi Rosa e Comitato contro la chiusura dell'Ospedale Marino che hanno denunciato il silenzio delle istituzioni in una recente nota [LEGGI]. «Abbiamo in corso tutte le interlocuzioni utili per fare in modo che il Consiglio Comunale aperto sui problemi della sanità venga convocato al più presto alla presenza dei rappresentanti dell'Assessorato regionale competente, dei consiglieri regionali, della dirigenza Asl di Sassari. Proprio perchè vogliamo assicurare la presenza di tutte le parti lavoriamo ad individuare una data condivisa» spiegano Pirisi e Mulas. «La sanità e la salute sono diritti di tutti e accogliamo le segnalazioni con la massima disponibilità. Siamo al lavoro per fissare una data per il Consiglio Comunale aperto che può essere già ipotizzata e fissata a breve» assicurano.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
17:27
Malattie Cardiovascolari: visite gratuite a Sassari
In occasione della Giornata mondiale del cuore, la Cardiologia clinica e interventistica ha aderito all’iniziativa della Fondazione Onda. Il 26 e il 30 settembre saranno previste visite e servizi gratuiti e si svolgeranno nell´ambulatorio dedicato al primo piano dell’Ospedale Santissima Annunziata
18/9/2025
3160 firme per il Punto Nascita. «Mesi di pec e di silenzi dell´Asl»
La mobilitazione per la riapertura del punto nascita ad Alghero. La raccolta firma promossa da alcuni cittadini è arrivata a 3.160 firme ma dalle istituzioni la risposta è il silenzio
18/9/2025
Comitati sanità algherese: non molliamo
I Comitati per la difesa della sanità algherese affidano ad una nota il disappunto per le domande rimaste senza risposta e per un consiglio comunale aperto solo annunciato
17/9/2025
Al Civile lavori per Oculistica e sale
Sono aperti i cantieri di Oculistica e sale operatorie. A breve partiranno anche i lavori di ristrutturazione integrale della hall e del colonnato esterno dell’ospedale. Le dichiarazioni del consigliere comunale della Lega Michele Pais, presidente del Consiglio regionale nella precedente legislatura
18/9/2025
Ospedale bambini: progetto entro l´anno
Per realizzare il polo d’avanguardia regionale, che aggregherà le competenze dell’area materno-infantile e che svolgerà una funzione di coordinamento della rete pediatrica regionale all’interno dell’ARNAS Brotzu, viene istituito un gruppo di lavoro che entro il prossimo 31 dicembre dovrà redigere una proposta progettuale
16/9/2025
Verso lo sciopero generale della sanità sassarese
L´assemblea ha deciso all´unanimità di proclamare lo stato di agitazione e di avviare un percorso di mobilitazione che prevede, già nei prossimi giorni, un sit-in di protesta davanti al presidio Santissima Annunziata
16/9Castelsardo: arriva un nuovo medico e si attiva l’Ascot
13/9Alghero, Ozieri e Sassari: apre l´Ispettorato Micologico
11/9Cure palliative: potenziato Piano regionale
11/9A Sassari nuovo pediatra provvisorio
11/9Avis Provinciale Sassari: al via gli screening di prevenzione
10/9Liste d’attesa sanità: ok a programma mirato
11/9Ospedali in difficoltà: Avis lancia l’allarme sangue
4/9Intossicati dai funghi: padre e figlia al Pronto Soccorso
3/9«Neurochirurgia, c´è massima attenzione»
3/9A Sassari chiuso reparto di Neurochirurgia
« indietro archivio sanità »
19 settembre
Alghero: eroina in casa ai domiciliari
18 settembre
«Circonvallazione, prima apertura entro settembre»
19 settembre
Un libro dedicato al maestro Gavino Piredda



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)