S.A. 12:15 «Consiglio aperto sulla sanità al più presto» Il presidente del Consiglio Comunale Mimmo Pirisi e il presidente della V Commissione consiliare Christian Mulas rassicurano i comitati in difesa della sanità algherese che l´annunciato consiglio comunale aperto si terrà non appena verrà confermata la presenza dei rappresentanti istituzionali



ALGHERO - «Le preoccupazioni dei Comitati sulla sanità sono in primo piano nell'agenda del Consiglio Comunale di Alghero e della Competente commissione. Ogni aspetto evidenziato nei richiami di questi giorni verrà sottoposto all'attenzione dei vertici della Sanità regionale e della Asl». Così il presidente del Consiglio Comunale Mimmo Pirisi e il presidente della V Commissione consiliare Christian Mulas in merito alle richieste dei Comitati Fiocchi Azzurri Fiocchi Rosa e Comitato contro la chiusura dell'Ospedale Marino che hanno denunciato il silenzio delle istituzioni in una recente nota [ LEGGI ]. «Abbiamo in corso tutte le interlocuzioni utili per fare in modo che il Consiglio Comunale aperto sui problemi della sanità venga convocato al più presto alla presenza dei rappresentanti dell'Assessorato regionale competente, dei consiglieri regionali, della dirigenza Asl di Sassari. Proprio perchè vogliamo assicurare la presenza di tutte le parti lavoriamo ad individuare una data condivisa» spiegano Pirisi e Mulas. «La sanità e la salute sono diritti di tutti e accogliamo le segnalazioni con la massima disponibilità. Siamo al lavoro per fissare una data per il Consiglio Comunale aperto che può essere già ipotizzata e fissata a breve» assicurano.