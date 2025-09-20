Cor 9:10 «Nessuna morosità da parte del Comune di Alghero» È questa la replica del CdA della società Alghero in House, composto da Luca Nurra, Lucia Malavolti e Antonio Cardin all´indomani delle gravi accuse del gruppo consiliare di Forza Italia







«Basta confrontare le date delle fatture con quelle dei mandati – spiegano – per verificare che il Comune provvede al saldo immediatamente dopo la conclusione delle verifiche”. L’ultimo pagamento, relativo al mese di maggio, è stato effettuato la scorsa settimana, mentre per i mesi successivi (giugno, luglio e agosto) sono in corso le ordinarie verifiche sulle rendicontazioni». La società respinge così l’ipotesi di difficoltà di liquidità o ritardi tali da compromettere il pagamento degli stipendi ai dipendenti: «Siamo nel pieno dell’iter ordinario, nessun rischio per i lavoratori né per i servizi di manutenzione».



ALGHERO - «Nessuna morosità da parte del Comune di Alghero». È questa la replica del CdA della società partecipata, composto da Luca Nurra, Lucia Malavolti e Antonio Cardin, alle dichiarazioni diffuse dal gruppo consiliare di Forza Italia . I presunti "ritardi" nei pagamenti altro non sarebbero che i tempi tecnici di un iter amministrativo ordinario, valido per tutte le partecipate pubbliche. «Un percorso scandito da sei passaggi: dalla rendicontazione mensile della società, alla verifica tecnica ed economica da parte degli uffici comunali, fino all'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione (CRE), la successiva fatturazione e, infine, il mandato di pagamento».