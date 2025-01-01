Cor 11:49 Ematologia, a fine il nuovo Day Surgery Con il commissario straordinario sono ripartiti una serie di interventi di ristrutturazione e adeguamento degli spazi dal Santissima Annunziata alle Malattie infettive, dalle Stecche bianche al palazzo Clemente



SASSARI – Completamento degli ambulatori di Day Surgery al palazzo Clemente, chiusura dei lavori per l'ambulatorio di Broncoscopia e aggiudicazione della gara per la Semintensiva della Pneumologia: sono alcuni dei lavori ai quali l'Aou di Sassari negli ultimi mesi ha dato un nuovo impulso. Si tratta di opere di ristrutturazione e adeguamento degli spazi distribuiti su più plessi dell'Aou e che vedono interessati il Santissima Annunziata, le Malattie infettive, le Stecche bianche e il Clemente. «Il lavoro che stiamo portando avanti – afferma il commissario straordinario dell'Aou di Sassari, Mario Carmine Palermo – ha un duplice obiettivo: migliorare l’accoglienza per i cittadini e dare al nostro personale spazi più moderni ed efficienti. Ambienti progettati in modo funzionale non sono un dettaglio, ma un fattore che incide direttamente sulla qualità delle cure e sulla serenità di chi vi si affida. Oggi stiamo trasformando spazi spesso datati in reparti capaci di rispondere alle necessità attuali, con l’idea di guardare sempre al futuro dell’assistenza sanitaria a Sassari».



Il percorso di rinnovamento dei vari reparti dell'Azienda di viale San Pietro è seguito dalla struttura complessa Progettazione e innovazione tecnologica diretta dall’ingegner Roberto Manca, che cura il coordinamento dei lavori e la parte progettuale. Tra le opere più rilevanti in corso vi è il completamento degli ambulatori chirurgici di Day Surgery al primo piano del Palazzo Clemente. I lavori, fermi da tempo, sono stati riavviati e dovrebbero concludersi entro l'anno. Il reparto metterà a disposizione tre ambulatori di primo livello dedicati a piccoli interventi chirurgici. L’attivazione di queste sale consentirà di liberare slot nel blocco operatorio principale, riducendo così i tempi di attesa per le procedure più complesse. Sono quasi completati anche i lavori per il nuovo ambulatorio di Broncoscopia della Pneumologia, previsto entro ottobre 2025, che consentirà di utilizzare al meglio le nuove tecnologie acquisite e di aumentare il numero delle prestazioni. Sempre per la Pneumologia, è in aggiudicazione la gara per la nuova Semintensiva, con nove posti letto in camere a pressione negativa, finanziata con fondi PNRR. I lavori dovrebbero concludersi entro marzo 2026.



Sono inoltre in fase di realizzazione i lavori al quinto piano del Santissima Annunziata, destinati alla Clinica Medica. La conclusione, prevista entro la fine del 2025, permetterà di trasferire la struttura diretta dal professor Roberto Manetti dal Palazzo delle Malattie Infettive, favorendo una migliore organizzazione delle medicine nello stesso presidio. Gli spazi liberati saranno invece dedicati ad attività ambulatoriali, con la possibilità, in caso di emergenze infettivologiche, di essere rapidamente trasformati in aree di isolamento. «Ogni intervento – riprende il commissario Palermo – ha una ricaduta immediata sulla vita dell’Azienda: aprire un Day Surgery significa alleggerire le liste operatorie, realizzare una Semintensiva vuol dire poter contare su un numero maggiore di posti dedicati alle emergenze respiratorie, ristrutturare la Clinica Medica consente di concentrare le medicine in un’unica sede. Non parliamo quindi solo di edilizia, ma di organizzazione del lavoro, di efficienza dei percorsi e, soprattutto, di un’assistenza più vicina ai bisogni reali delle persone».



In ambito progettuale si segnale il completamento del progetto esecutivo per il terzo piano del Santissima Annunziata, che diventerà sede delle degenze della Neurochirurgia. I lavori, attualmente in attesa di autorizzazione regionale, potranno concludersi entro l’estate del 2026. Il trasferimento della Neurochirurgia consentirà anche di liberare spazi utili per la nuova Cardiologia. Altri interventi riguardano la razionalizzazione degli spazi ambulatoriali: la Dermatologia avrà locali dedicati al primo piano del Palazzo delle Malattie Infettive, concentrando attività oggi distribuite in più sedi. Un intervento importante riguarda infine la realizzazione del nuovo reparto di Ematologia, al sesto piano del Palazzo Clemente. Dopo la sistemazione delle coperture, necessaria per risolvere le infiltrazioni, il cantiere è ripartito e la conclusione è attesa per dicembre 2025. Il nuovo reparto accoglierà degenze, day hospital, camere sterili e ambulatori, migliorando la qualità delle cure e le condizioni di lavoro degli operatori.