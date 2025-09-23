Alguer.it
Alguer.itnotiziealgheroOpinioniPoliticaPontida una festa di popolo, Alghero presente
Monica Chessa 8:00
L'opinione di Monica Chessa
Pontida una festa di popolo, Alghero presente
<i>Pontida una festa di popolo, Alghero presente</i>

Il grande appuntamento a Pontida per l’incontro nazionale della Lega Salvini Premier, come ogni anno anche Alghero è stata rappresentata, infatti il nostro consigliere comunale Michele Pais si è recato all’evento per portare le nostre istanze all’attenzione dei Leader nazionali del partito. È stata una festa molto partecipata, con la prima parte che ha visto protagonisti i giovani sul palco nella giornata di sabato e la seconda nella giornata odierna con i nostri ministri, gli ospiti internazionali, il vicesegretario Roberto Vannacci e il Capitano Matteo Salvini che nonostante il malore dei giorni scorsi ha voluto partecipare all’evento, parlando di pace e sostenendo i principali temi politici su cui si sta battendo La Lega. E ‘stata una festa politica all’insegna della pace, con un chiaro no alla guerra mossa dai fallimenti di altre realtà politiche europee. Pontida per noi leghisti è sempre un momento di rilancio delle nostre battaglie per i diritti della gente e si è riconfermato come un importante e incoraggiante incontro utile per darci la forza di proseguire nel nostro lavoro di squadra che interessa ogni angolo della nostra Italia, all’insegna dello slogan Liberi e Forti. Oltre che da Alghero sono arrivati da ogni parte dell’isola numerosi rappresentati della Lega che si sta rinfoltendo grazie ad un lavoro puntuale di riorganizzazione, voluto dalla nuova segreteria regionale alla guida di Michele Ennas che da gennaio ha intrapreso la strada per riportare il partito in prima fila, pronto per i prossimi appuntamenti di confronto sui temi principali per lo sviluppo della nostra terra.

*segretaria cittadina Lega
24 settembre
Alghero: malore in bici, muore in strada
24 settembre
Wrc ad ottobre ad Alghero, poi Roma
24 settembre
Rally, non facciamoci prendere in giro



