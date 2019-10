Condividi | M.P. 16:41 Lunedi 7 ottobre, dalle ore 17 alla 21, inizieranno le lezioni per tutti gli iscritti, scegliendo di sfruttare un´opportunità valida e qualificata per il territorio, presente ormai da quattro anni. Scuole serali al Paglietti: lunedì prima campanella



PORTO TORRES - Anche quest'anno riparte il corso serale presso l'Istituto superiore "Mario Paglietti" ad indirizzo conduzione del mezzo navale (ex capitani). Lunedi 7 ottobre, dalle ore 17 alla 21, inizieranno le lezioni per tutti gli iscritti, scegliendo di sfruttare un'opportunità valida e qualificata per il territorio, presente ormai da quattro anni.



Sono numerosi gli adulti che, avendo interrotto da giovani gli studi, hanno deciso di riprendere in mano libri e penna per un arricchimento personale, con la speranza di poter sfruttare il titolo di studio nel mondo del lavoro, consapevoli che l 'odierna società ed il mondo delle professioni sono sempre più competitive e richiedono competenze e conoscenze sempre più qualificate. La dirigenza scolastica ricorda, inoltre, a tutti gli interessati, che sono ancora aperte le iscrizioni al corso, fino al 15 ottobre.