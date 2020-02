Red 12:22 Incendio all´alba a Molentargius Attorno alle 6.30 di oggi, una squadra di pronto intervento dei Vigili del Fuoco del Comando è intervenuta all´interno del Parco, nel territorio comunale di Quartu Sant´Elena, per l´incendio di una struttura in legno utilizzata come torretta di avvistamento



QUARTU SANT'ELENA – Attorno alle 6.30 di oggi (lunedì), una squadra di pronto intervento dei Vigili del Fuoco del Comando è intervenuta all'interno del Parco di Molentargius, nel territorio comunale di Quartu Sant'Elena, per l'incendio di una struttura in legno utilizzata come torretta di avvistamento. I Vigili del fuoco hanno provveduto a spegnere il rogo a mettere in sicurezza l'area circostante con la bonifica di focolai residui evitando la propagazione delle fiamme all'intera struttura e alla vegetazione circostante. Le cause del rogo sono in fase di accertamento.