video Cor 17:17 Omicidio di Alghero, Ris a lavoro Gli uomini della Scientifica ritornano nella casa dov´è morta Speranza Ponti. Sopralluoghi programmati anche nella pizzeria dove lavorava Massimiliano Farci e nella casa della famiglia. Le immagini di questo pomeriggio ad Alghero







ALGHERO - A distanza di oltre un mese dal ritrovamento del corpo di Speranza Ponti , la 50enne di Uri sparita nel nulla il 6 dicembre scorso e ritrovata morta il 30 gennaio nelle campagne di Alghero, proseguono a ritmo serrato le indagini nella cittadina catalana.Gli specialisti del Ris di Cagliari tornano nella casa algherese dove la vittima viveva con il compagno accusato dell'omicidio, Massimiliano farci, e nella pizzeria "Sergio's" di via XX settembre. Nel pomeriggio di oggi (lunedì) ancora un sopralluogo in via Sassari, nella casa della famiglia Farci.L'uomo nel frattempo rimane in carcere, accusato dell'omicidio. Lui sostiene di aver trovato la compagna morta suicida nella loro abitazione e di averla soltanto trasportata nel luogo caro a entrambi, a Monte Carru. Una versione a cui gli inquirenti però non hanno mai creduto.