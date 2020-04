video Red 20:17 Covid-19: «Noi estetiste considerate zero»



E´ stata la prima estetista ad Alghero a chiudere volontariamente la sua attività per l´emergenza CoronaVirus. Ora, la 26enne Michela Salvatore, nel settore da una decina d´anni, spiega come lei ed il suo comparto economico vive questa lunga serrata, tra paure ed orizzonti cupi: «Noi centri estetici adottiamo misure di sicurezza già da tempi non sospetti» Commenti