Schianto in Via Matteotti: due feriti in ospedale

ALGHERO - Questa mattina (mercoledì), per cause non ancora chiarite, una Jeep ed una motocarrozzella sono entrate in collisione in Via Matteotti, ad Alghero. I due occupanti del tre ruote sono stati accompagnati al Pronto soccorso dal personale medico del 118. Danni anche ad una Mini parcheggiata lungo la strada. Sul posto, anche la Polizia dello Stato e la Polizia locale, per gli accertamenti del caso, ed i Vigili del fuoco, che hanno bonificato la zona. Guarda e condividi il video su Alguer.tv