Red 22:18 Domenica di fuoco nell´Isola Oggi, sono stati ventuno gli incendi che hanno ferito la Sardegna. Di questi, quattro hanno richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale, nelle campagne di Villanovafranca, Baunei, San Sperate e Serrenti



CAGLIARI – Oggi (domenica), sono stati ventuno gli incendi che hanno ferito la Sardegna. Di questi, quattro hanno richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale, nelle campagne di Villanovafranca, Baunei, San Sperate e Serrenti.



Il primo rogo è divampato nell'agro di Villanovafranca, in località Ruinali sa figu, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base di Villasalto. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Barumini, coadiuvata dal personale eliportato, da una squadra Forestas di Isili ed una dei Vigili del fuoco. Le fiamme hanno percorso circa 2,5ettari di pascolo nudo. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 14.50.



Il secondo incendio si è registrato nelle campagne di Baunei, in località C.Pisanu, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base di San Cosimo. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Baunei, coadiuvata dal personale elitrasportato e da alcune squadre della macchina regionale antincendi giunte sul posto in un secondo momento. Le fiamme hanno percorso circa un ettaro di macchia mediterranea. Le operazioni di spegnimento, rese difficoltose dall'orografia e dal vento, si sono concluse alle 16.20.



Il terzo rogo si è sviluppato nell'agro di San Sperate, in località Ponte di ferro, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base di Pula. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal Gauf giunto sul posto da Cagliari con tre mezzi ed un totale di sei unità. Il direttore delle operazioni di spegnimento, vista la presenza di forte vento, ha disposto l'invio delle squadre di volontari di Assemini, di Decimoputzu e di San Sperate. Le fiamme hanno interessato prevalentemente un canneto. Le operazioni di spegnimento con l'elicottero si sono concluse alle 18.10, ma la bonifica da parte degli uomini a terra è tutt'ora in corso.



Il quarto incendio è divampato nelle campagne di Serrenti, in località Cantoniera di Serrenti, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base di Villasalto. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Sanluri, coadiuvata dal personale elitrasportato e da una squadra locale di Protezione civile e dai Vigili del fuoco di Sanluri. Le fiamme hanno percorso circa un ettaro di incolto. Le operazioni di spegnimento si sono protratte fino alle 17.45.