Cor 16:00 Incendio a Thiesi, tre elicotteri in azione Tre elicotteri super piuma del Corpo forestale provenienti dalle basi di Anela, Bosa e Fenosu sono impegnate su un incendio in agro del comune di Thiesi, località S. Sistu



Commenti THIESI - Tre elicotteri super piuma del Corpo forestale provenienti dalle basi di Anela, Bosa e Fenosu sono impegnate su un incendio in agro del comune di Thiesi, località S. Sistu. Sul posto, coordina le operazioni di spegnimento il D.O.S. (Direttore delle operazioni di spegnimento) appartenente alla pattuglia del Corpo forestale di Thiesi. In volo anche un elicottero del Corpo forestale proveniente dalla base di Villasalto, che sta intervenendo su un incendio in agro del comune di Nurri, località Funtana su Coloru. In questo caso coordina le operazioni di spegnimento il D.O.S. (Direttore delle operazioni di spegnimento) appartenente alla pattuglia del Corpo forestale di Isili.