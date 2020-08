Red 15:12 Caterina de´ Medici: se ne parla ad Alghero Sabato sera, nel giardino del Museo del corallo, verrà presentato l’ultimo libro della scrittrice Alessandra Necci, “Caterina de´ Medici: Un’italiana alla conquista della Francia”







Dopo il grande successo di “Isabella e Lucrezia, le due cognate”, ancora una volta è una grande donna la protagonista del saggio che delinea una tra le figure più straordinarie del Cinquecento. Sovrana dotata di incomparabile ingegno e di profonda cultura, Caterina ha fin dal principio diviso ed animato i dibattiti di contemporanei e posteri sulla sua figura, la sua personalità complessa si presta ad innumerevoli e controverse interpretazioni. Tra luci e ombre, Necci restituisce un ritratto inedito di una geniale mente politica, che sembra incarnare le doti del Principe al femminile, capace di trovare un equilibrio tra fortuna e virtù, maestra nel valorizzare le caratteristiche della patria d’origine, l’Italia rinascimentale, e le opportunità offerte dalla patria d’adozione, la Francia dei Valois.



Paese in cui saprà misurarsi e distinguersi grazie alla sua capacità di autocontrollo, unita ad una spiccata intelligenza politica e ad una tenacia senza eguali. In trent'anni di Regno insanguinati dalle guerre di religione fra cattolici ed ugonotti, durante i quali, spinta dalla volontà di pacificare il paese e rafforzare il potere della Corona, viaggia, tesse rapporti ed alleanze, Caterina mette per prima in scena a corte "la rappresentazione della regalità", ponendo le basi per la nascita della Francia del "Grand Siècle" del Re Sole. Introdurranno l'evento il sindaco di Alghero Mario Conoci e l'assessore comunale al Turismo ed alla cultura Marco Di Gangi. Dialogheranno con l'autrice l'editorialista di Repubblica Stefano Folli e Giovanni Maria Chessa.