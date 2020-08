Cor 15:27 Movida sregolata ad Alghero, vertice in Prefettura Vertice in Prefettura, questa mattina, con il Sindaco di Alghero, Mario Conoci: all´ordine del giorno le numerose problematiche di questi giorni in città nelle ore notturne



Commenti ALGHERO - Il Sindaco di Alghero Mario Conoci ha preso parte stamattina (mercoledì) al Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica convocato presso la Prefettura di Sassari. All’ordine del giorno la segnalazione del sindaco su atti vandalici in città e manifestazioni di intemperanze giovanili nelle ore notturne, il rafforzamento della vigilanza e controllo nel periodo di Ferragosto ad Alghero e nei centri più gravati dalle affluenze turistiche. Al vertice hanno partecipato l’Amministratore straordinario della Provincia Pietrino Fois, il Sindaco del Comune di Sassari, i comandanti provinciali del Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, il Dirigente della Polizia Stradale. Con il Prefetto di Sassari, la Dott.ssa Maria Luisa D'Alessandro, il tavolo di oggi ha interessato particolarmente le problematiche evidenziatesi in questi ultimi giorni in città, oggetto di comunicazione del primo cittadino.