Red 23:04 Libri: Maurizio Galante ad Alghero Domani sera, nuovo appuntamento con l’autore alla Libreria Cyrano libri vino e svago, in Via Vittorio Emanuele. Alle 21, lo scrittore sarà ospite dello spazio all’aperto della libreria per presentare, accompagnato da Tore Corveddu, il suo nuovo romanzo “Petali dall’inferno”







La vita dell’appuntato Carlo Malatesta è segnata dal tormento e dalla dipendenza dall’alcol. In fuga dal proprio passato ed incapace di integrarsi tra i ranghi dell’Arma, a Torino, l’uomo è costretto a tornare ad Aldilà, il suo paese natale. Qui, il ritrovamento di due audiocassette nel giardino della propria abitazione lo metterà sulle tracce del giovane Angelo Gabriele Arca, detto Arcangelo, voce narrante di un’avventura tanto raccapricciante quanto straordinaria. Per ritrovare il ragazzino e risolvere un’indagine ai limiti del sovrannaturale, il Carabiniere si ritroverà costretto a guardare in fondo al proprio animo e agli incubi che lo popolano; una discesa ripida, alla scoperta delle bassezze umane, preghiere mancate ed assenza di Dio.



Galante è nato a Sassari nel 1978. Dopo aver conseguito la laurea in Economia e commercio all'Università degli studi di Sassari, ha vissuto per qualche anno nel nord Italia, dedicandosi all'Arma per poi tornare in Sardegna, dove tuttora lavora per un istituto bancario. Ha pubblicato "Il Frate" ("96 Rue de La Fontaine", 2017) e "Pedras" ("Augh! Edizioni", 2018).