Ferragosto sicuro nel Nuorese

NUORO - Tra venerdì e ieri, Ferragosto, con il massiccio impiego di uomini e mezzi, i Carabinieri del Comando provinciale di Nuoro hanno intensificato l’attività di presidio ed il controllo stradale del territorio provinciale per prevenire la commissione di reati ed illeciti in genere, con particolare attenzione ai furti nelle abitazioni lasciate incustodite. Numerosi sono stati i controlli ed il monitoraggio nei centri abitati e nelle località ritenute maggiormente esposte alla commissione di furti in abitazione, anche con l’impiego di personale in abiti civili.



Ad Isili, i Carabinieri hanno denunciato un uomo per violazione di domicilio aggravata poichè, dopo avere rotto una zanzariera, era penetrato in un’abitazione permanendovi contro la volontà del proprietario che si trovava all’interno. Ma è stato soprattutto un Ferragosto segnato dagli incidenti stradali e dalle segnalazioni per disturbo alla quiete pubblica quello che ha caratterizzato dall’attività dei militari nuoresi. Dodici i sinistri per i quali è stato richiesto l’intervento dei Carabinieri, tra cui quello verificatosi ad Aritzo dove, per cause in corso d’accertamento, una coppia di 40enni a bordo di un potente motoveicolo ha perso il controllo cadendo rovinosamente per terra. Stessa situazione a Barisardo, dove una vettura usciva dalla sede stradale andando a collidere, dopo un volo di circa di 3metri, con un palo della rete telefonica. Sono in corso gli accertamenti per stabilire chi fosse alla guida del mezzo, visto che la proprietaria risultava risiedere in Germania.



Le chiamate ai centralini dei comandi Arma sono state centinaia per avere notizie e informazioni che potessero riguardare la circolazione stradale, la possibilità di essere aiutati per la mancanza dell’acqua e per segnalare tantissime situazioni che recavano disturbo alla quiete pubblica, soprattutto nelle zone costiere. Sono stati effettuati numerosi posti di blocco e posti di controllo che hanno interessato le arterie più sensibili e trafficate, nonché le strade ed aree adiacenti alle zone balneari più frequentate, finalizzati al controllo di conducenti, passeggeri ed idoneità dei veicoli, rispetto delle norme del Codice della strada e, soprattutto, alla verifica dello stato psicofisico dei conducenti per ridurre il più possibile gli incidenti stradali. Particolare attenzione è stata posta nelle fasce serali e notturne per la prevenzione delle cosiddette “stragi del sabato sera” ed illeciti connessi alla movida. Infatti, a Tortolì, i militari sanzionavano “per guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche di conducente neopatentato” due ragazzi 20enni, poiché riscontrati da un tasso alcolemico nel sangue superiore al limite consentito e deferivano in stato di libertà un 18enne trovato in possesso di marijuana, 150euro in banconote di piccolo taglio, materiale da confezionamento e bilancino di precisione.



Nell’attività di controllo, è stato impiegato anche l’elicottero del Decimo Nucleo Carabinieri di Olbia, che ha supportato il lavoro degli equipaggi a terra, monitorando eventuali difficoltà connesse alla viabilità e segnalando nel corso del sorvolo alcuni sversamenti effettuati lungo la costa. Complessivamente, sono stati impiegati oltre 600 militari, che hanno eseguito ventuno posti di blocco e 694 posti di controllo durante i quali sono state identificate 2561 persone, controllati 1616 autoveicoli, effettuate trentacinque perquisizioni, accertate quarantanove violazioni al Codice della strada, denunciate tre persone e sanzionate altre due trovate alla guida in stato di ebrezza alcolica, ritirate cinque patenti di guida ed una carta di circolazione, sequestrati due autoveicoli, di cui uno sprovvisto di assicurazione, sottoposti a fermo amministrativo due autovetture per guida senza patente ed incauto affidamento. Eseguiti numerosi controlli agli esercizi pubblici anche con il contributo dei Carabinieri del Nucleo Ispettorato del lavoro di Nuoro, che proseguiranno anche nei prossimi giorni.