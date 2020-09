Red 20:36 Al primo temporale estivo, Alghero è sott´acqua Tombini saltati, vie allagate e diversi locali della parte bassa della città hanno lamentato allagamenti. La squadra del Vigili del fuoco non riesce a rispondere compiutamente a tutte le chiamate







La squadra dei Vigili del fuoco del Distaccamento di Via Napoli non riesce a rispondere compiutamente a tutte le chiamate. Tutto questo, ironia della sorte, proprio oggi che il Comune di Alghero aveva annunciato che «sono state attivate le operazioni di monitoraggio degli attraversamenti di alvei e canali e avviati, già da diversi giorni, gli interventi di pulizia delle caditoie della città, che hanno consentito di ultimare per tempo l'intervento nelle zone critiche del centro urbano, frequentemente oggetto di allagamenti dovuti a piogge intense». Commenti ALGHERO – Quasi non fa più notizia, ma è sempre peggio. Anche stavolta, al primo temporale estivo, Alghero è sott'acqua. Le allerte meteo delle ultime ore avevano fatto temere qualcosa [LEGGI] . Tanti, troppi i tombini saltati alla prima occasione. Sui social (dove si sono sollevati subito allarmi e polemiche) si sprecano foto e video di strade completamente allagate e impraticabili.Pericolose per chi, in auto o a piedi, non vede dove mette le ruote (o le scarpe). Il traffico è congestionato, con auto che, a volte, devono fare retromarce per non immettersi in strade ai limiti della praticabilità. La zona del porto e di Via Lido si sono trasformate nelle tradizionali “piscine all'algherese”.La squadra dei Vigili del fuoco del Distaccamento di Via Napoli non riesce a rispondere compiutamente a tutte le chiamate. Tutto questo, ironia della sorte, proprio oggi che il Comune di Alghero aveva annunciato che «sono state attivate le operazioni di monitoraggio degli attraversamenti di alvei e canali e avviati, già da diversi giorni, gli interventi di pulizia delle caditoie della città, che hanno consentito di ultimare per tempo l'intervento nelle zone critiche del centro urbano, frequentemente oggetto di allagamenti dovuti a piogge intense».