Libri: Sassari nella storia

SASSARI - Scoprire e riscoprire la storia di Sassari attraverso il racconto delle vite delle persone di spicco che hanno avuto un legame con la città e che hanno contribuito a darle lustro. Così è nata la rubrica "Sassari nella Storia", che ha animato per mesi la pagina Facebook "Comune di Sassari-Cultura" e che oggi è diventata un piccolo opuscolo scaricabile dal sito internet TurismoSassari per avere con sé le figure più importanti della storia della città.Nelle pagine, si raccontano figure legate a Sassari, che si sono distinte per le loro qualità artistiche e intellettuali. Nella rubrica, si è scelto di dare pari spazio a donne e uomini provenienti da vari ambiti: accademico, scientifico, sociale e così via, per instillare curiosità nei lettori che vorranno magari continuare ad approfondire questi temi.Nell'opuscolo, sono presenti le storie della ricercatrice botanica Eva Mameli Calvino, dell'insegnante Zaira Coen (per la quale da poco è stata posizionata la prima pietra d'inciampo a Sassari), il medico Adelasia Cocco, il compositore Luigi Canepa, il poeta Annunzio Cervi, l'antropologa americana Ellen Giles (vissuta a Sassari), il pittore e incisore Giuseppe Biasi, l'illustratrice e ceramista Edina Altara e il designer Eugenio Tavolara. "Sassari nella Storia…" è una rubrica ideata e promossa dal Settore Politiche Culturali del Comune di Sassari nell'ambito delle attività previste dal progetto del Servizio civile universale "Raccontando Sassari", realizzato dalle volontarie che hanno curato i contenuti del progetto durante il 2020: Erika Argiolas, Maria Rassu, Alessandra Spanedda e Dalila Speziga.