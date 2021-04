Cor 12:18 Sardi e sicuri: 14mila test nel Sassarese Si è chiusa con un parziale di 14.492 test eseguiti la prima giornata dell´ottava tappa della campagna di screening Sardi e sicuri, il progetto della Regione, condotto da Ats con la collaborazione delle istituzioni del territorio



SASSARI - Si è chiusa con un parziale di 14.492 test eseguiti la prima giornata dell'ottava tappa della campagna di screening Sardi e sicuri, il progetto della Regione, condotto da Ats con la collaborazione delle istituzioni del territorio, per il contrasto alla diffusione del Covid-19. Quattordici i comuni in cui in cui oggi si sono svolti i test: Sassari, Sorso, Sennori, Ossi, Usini, Tissi, Ittiri, Castelsardo, Viddalba, Osilo, Uri, Nulvi, Valledoria e Santa Maria Coghinas. Lo screening proseguirà oggi (domenica) dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 18 nelle stesse sedi operative con l'aggiunta del comune di Tergu. Chi volesse sottoporsi al tampone potrà farlo gratuitamente presentandosi nelle sedi operative munito di tessera sanitaria e un numero di telefono cellulare a cui saranno trasmesse le credenziali per accedere al referto online.