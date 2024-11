S.A. 21 luglio 2021 Francesco Abate presenta il suo giallo ad Alghero Venerdì 23 luglio alle 21, l’autore dei “Delitti della salina” sarà invece ad Alghero, per una delle anteprime del festival Dall’altra parte del mare, accompagnato da Lalla Careddu



ALGHERO - Continuano a pieno ritmo le presentazioni di libri e gli incontri con gli autori di Florinas in Giallo e Dall’altra parte del mare. Ospite di entrambi i festival questa settimana è il giornalista e scrittore cagliaritano Francesco Abate, con il suo giallo “I delitti della salina”, (Einaudi Stile Libero), ambientato nella Cagliari di inizio Novecento.



La prima tappa è quella di Florinas in Giallo, e per una sera il festival organizzato dal Comune di Florinas si sposta a Ossi, grazie a una collaborazione culturale tra i due comuni. Francesco Abate incontrerà i lettori nello spazio all’aperto della biblioteca comunale di Ossi, in via Marconi 14, giovedì 22 luglio alle 19.30. A dialogare con lui ci sarà il magistrato e scrittore Mauro Pusceddu.



Il giorno dopo, venerdì 23 luglio, l’autore dei “Delitti della salina” sarà invece ad Alghero, per una delle anteprime del festival Dall’altra parte del mare organizzato da Associazione Itinerandia, alle 21 nello spazio all’aperto della Libreria Cyrano, in via Vittorio Emanuele 11, accompagnato da Lalla Careddu, autrice di racconti e spettacoli teatrali e collaboratrice di alcuni dei principali festival letterari sardi.



Nella foto: Francesco Abate