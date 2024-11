Cor 7 agosto 2021 40°C in Sardegna, scatta l´allerta Per tutta la giornata di sabato 7 agosto, soprattutto sul versante settentrionale e centro-orientale dell´isola, sono previste temperature massime molto elevate, in particolare l´Oristanese, l´Iglesiente e le vallate del Tirso e del Coghinas



ALGHERO - Nuova allerta della Protezione civile regionale per l'arrivo nelle prossime ore di un'ondata di calore in Sardegna. Per tutta la giornata di sabato 7 agosto, soprattutto sul versante settentrionale e centro-orientale dell'isola, sono previste temperature massime molto elevate, che potranno far registrare picchi sino ai 40°C nelle zone interne, in particolare l'Oristanese, l'Iglesiente e le vallate del Tirso e del Coghinas. Attenzione rinforzata anche per il rischio incendio alto (codice arancione) su circa tre quarti della Sardegna, Cagliaritano compreso. “Le condizioni sono tali che, ad innesco avvenuto, l'evento, se non tempestivamente affrontato, può raggiungere dimensioni tali da renderlo difficilmente contrastabile con le forze ordinarie, ancorché rinforzate, potendosi rendere necessario il concorso della flotta statale” si legge nel bollettino della Protezione Civile regionale.