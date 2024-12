Cor 12 agosto 2021 Piazzale della Pace: tutti in fila per il ticket Decine di persone in fila per un ticket parcheggi nel Piazzale della Pace ad Alghero. Lamentele furibonde e polemiche con numerosi automobilisti in preda al nervosismo



ALGHERO - Va in tilt una macchinetta per l'erogazione dei ticket parcheggi, così l'unica in funzione nei pressi del Piazzale della Pace, ad Alghero, risulta totalmente insufficiente per accogliere le numerose richieste. File interminabili con decine di persone accalcate, accaldate ed esauste, tanto che scoppiano le lamentele per un disservizio abbastanza palese.



Nella foto: l'assalto ai parcometri mercoledì sera ad Alghero