Festival Intersezioni a Biddas Noas

VILLANOVA MONTELEONE - Teatro e musica a Villanova Monteleone con la prima edizione de In Biddas Noas / Festival Intersezioni 2021 organizzato dal Teatro d'Inverno con la direzione artistica di Giuseppe Ligios e con il patrocinio e sostegno del Comune, della Regione Sardegna e del MiC/ Ministero della Cultura: tredici titoli in cartellone da mercoledì fino a venerdì 27 agosto tra le suggestive architetture dell'antico borgo medioevale. Si parte mercoledì 18 agosto alle 21.30 a Sa Pigada ‘e su Cantaru - suggestiva scalinata che conduce alla celebre fontana, trasformata in teatro en plein air, con "Edith, la voce dell’anima" di OfficinAcustica, raffinato omaggio a Edith Piaf con Anna Lisa Mameli (voce) e Corrado Aragoni (pianoforte).



Stesso palco per "Il Gatto dagli stivali" dei padroni di casa, il Teatro d'Inverno, in scena giovedì 19 alle 19 per il divertimento di grandi e piccini. "Processo a Socrate" dai "Dialoghi" di Platone, con Piero Nuti (attore, autore e regista, ha lavorato con Dario Fo e Franca Rame e nella compagnia di Gino Cervi, e ha fondato con Maurizio Scaparro il Teatro Popolare di Roma) e Elia Tedesco venerdì 20 agosto alle 18 per un "aperitivo teatrale" nei Giardini della Casa per Anziani Arru-Sogos, e a seguire - alle 21.30 a Sa Pigada ‘e su Cantaru "Anche oggi mi sento proprio bene" de L’Effimero Meraviglioso - Teatro del Segno, da "Le puoi leggere anche in tram” di Nino Nonnis, con Rossella Faa e Luigi Tontoranelli per la regia di Maria Assunta Calvisi.



Doppio appuntamento sabato 21 agosto alle 18 con "Tutta colpa di Plauto" della Compagnia Torino Spettacoli, con Elia Tedesco e alle 21.30 "ITIS Galileo - Un minuto di rivoluzione" del Teatro d’Inverno, dall'omonimo monologo di Marco Paolini, nell'interpretazione di Gianfranco Corona, con adattamento e regia di Giuseppe Ligios. E domenica 22 alle 18 aperitivo teatrale con il "Processo per corruzione" di e con Piero Nuti, dalle "Verrine" ciceroniane, e alle 21.30 il concerto della band Ammerare con il progetto "20_venti tour _ Il suono dei venti". In cartellone anche "La vedova scalza” di Theandric, dal romanzo di Salvatore Niffoi, con Carla Orrù, Fabrizio Congia e Andrea Vargiu (lunedì 23 alle 21.30), "La Valle dei Mulini" de Il Crogiuolo con Marta Gessa e Giovanni Trudu (martedì 24 alle 19), da una moderna fiaba sul diritto di sognare, tra giganti e mulini a vento.



E ancora "Ottavio Bottecchia. Vite in volata" di Abaco Teatro scritto e interpretato da Tiziano Polese con la regia (e la partecipazione) di Rosalba Piras per un ritratto di un campione del ciclismo (mercoledì 25 alle 21.30), "Senza Fiato; una risata vi seppellirà. A me la fibrosi cistica.(Forse)" di e con Pierpaolo Baingiu, con la regia di Stefano Ledda e con Luciano Sezzi al sax (giovedì 26 alle 21.30) per una produzione originale del Teatro del Segno. Finale in musica venerdì 27 agosto alle 21.30 con l'Irene Loche Trio per un "Viaggio musicale nel cuore del Blues". E ancora laboratori tra arte e gioco e incontri con gli artisti nella Corte de sa Domo Manna - che ospiterà anche la mostra “Ammentadinde”, con la narrazione fotografica del festival a cura di Aaron Gonzalez.